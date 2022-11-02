Новый Hyundai Santa Fe — первые фото — журнал За рулем

Новый Hyundai Santa Fe - первые фото

Кроссовер уже вышел на испытания на дороги общего пользования.

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Hyundai Santa Fe готов сменить поколение. Корейцы уже выпустили предсерийный прототип на дороги общего пользования, спрятав его дизайн за плотным камуфляжем.

Пластиковые фальшпанели скрывают многие детали стиля, но не могут утаить того, что кроссовер станет более квадратным и угловатым. Кроме того, кажется, что автомобиль стал больше.

Квадратными или прямоугольными станут и фары, а также появятся H-образные дневные ходовые огни. Задние фонари будут похожими.

Новый Hyundai Santa Fe — первые фото

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Новый кроссовер построен на той же платформе, что и Kia Sorento, но Santa Fe получит «парящую» крышу — этот эффект получится благодаря затемненным передним и средним стойкам.

Ожидается, что салон автомобиля будет очень технологичным, а экраны, позволяющие управлять различными системами, появятся даже у задних пассажиров.

Новый Hyundai Santa Fe — первые фото

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О двигателях пока ничего не известно, но учитывая, что компания остановила разработку новых агрегатов, работающих на бензине и дизельном топливе, линейка моторов может остаться прежней.

Hyundai пока не объявляла дату премьеры нового Santa Fe, но, согласно слухам, она может состояться в августе 2023 года.

Фото: Motor1.com

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Отзывы о Hyundai Santa Fe (2)

Hyundai 2012 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Мощный энергичный и экономичный дизель . Удобный и просторный салон.

Недостатки:

Подвеска пробивается на ямах . На "стиральной доске " бывает снос задней оси.

Комментарий:

Просторный , салон . Хорошая проходимость . Конечно не для OFF Road , но сугробы "по колено" не препятствие .Без полного привода зимой тяжко , корова на льду. НЕТ перегрева муфты ! Как некоторые писаки пишут .Пробег более 250 тыс . км. Родная подвеска ходит долго . Как правило "мас...

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