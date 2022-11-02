Новый Hyundai Santa Fe - первые фото

Кроссовер уже вышел на испытания на дороги общего пользования.

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Hyundai Santa Fe готов сменить поколение. Корейцы уже выпустили предсерийный прототип на дороги общего пользования, спрятав его дизайн за плотным камуфляжем.

Пластиковые фальшпанели скрывают многие детали стиля, но не могут утаить того, что кроссовер станет более квадратным и угловатым. Кроме того, кажется, что автомобиль стал больше.

Квадратными или прямоугольными станут и фары, а также появятся H-образные дневные ходовые огни. Задние фонари будут похожими.

Новый кроссовер построен на той же платформе, что и Kia Sorento, но Santa Fe получит «парящую» крышу — этот эффект получится благодаря затемненным передним и средним стойкам.

Ожидается, что салон автомобиля будет очень технологичным, а экраны, позволяющие управлять различными системами, появятся даже у задних пассажиров.

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О двигателях пока ничего не известно, но учитывая, что компания остановила разработку новых агрегатов, работающих на бензине и дизельном топливе, линейка моторов может остаться прежней.

Hyundai пока не объявляла дату премьеры нового Santa Fe, но, согласно слухам, она может состояться в августе 2023 года.

Фото: Motor1.com