МВД отменяет еще один штраф

Как бонус, с отменой этого штрафа станет проще проходить и техосмотр.

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МВД разработало проект постановления правительства, согласно которому водители не будут больше обязаны возить с собой аптечки, огнетушители, знаки аварийной остановки и противооткатные упоры. Соответственно, при прохождении техосмотра их не придется предъявлять.

Таким образом, в перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортного средства, будут внесены некоторые изменения.

В частности, из перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, из раздела 7 «Прочие элементы конструкции» исчезнет пункт 7, в котором и была прописана обязанность возить с собой аптечку, огнетушитель, знаки аварийной остановки, а для автобусов и грузовиков еще и противооткатные упоры.

Сегодня за их отсутствие водителям может быть выписан штраф в размере 500 рублей (статья 12.5 КОАП). При этом штраф нельзя выписать трижды — отдельно за отсутствие каждого элемента набора. Кроме того, транспортное средство не пройдет техосмотр, если в нем не лежат огнетушитель, аптечка и знак аварийной остановки (хранить их можно как в багажнике, так и в салоне — на усмотрение владельца).

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Как только проект правительства, разработанный МВД, будет принят, необходимость в ставших столь привычными наборах отпадет. Тем не менее, мы советуем иметь огнетушитель, аптечку и знак аварийной остановки, которые уже много раз доказали свою необходимость на дорогах.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Рогулин