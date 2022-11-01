5 важных изменений для водителей с 1 ноября 2022 года

Ввоз машин, транспортный налог, права, электронные паспорта и новое право блокировки движения.

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Ввоз автомобилей через Приморский край

До сегодняшнего дня жители Дальневосточного федерального округа должны были лично присутствовать при растаможивании ввозимых на их имя автомобилей через приморские таможенные пункты Морской порт Владивосток и Первомайский. Эти посты были ориентированы только на жителей Приморского края, а остальные граждане обязаны были не только присутствовать лично, но и предоставлять подтверждающие документы — временную регистрацию или справку из местной гостиницы.

Теперь, согласно приказу Минфина РФ №121н от 12.08.2022, жителям ДФО не нужно будет доказывать документально свое присутствие.

Для жителей других федеральных округов при ввозе автомобиля через Морской порт Владивосток и Первомайский все остается по-прежнему — нужна справка из гостиницы или временная регистрация в Приморском крае.

Блокировка движения транспорта

Право на это с 7 ноября 2022 года получит Таможенная служба. У нее появятся мобильные группы, которые смогут останавливать машины на дорогах. Право на это прописано в приказе № 695 Федеральной таможенной службы от 28 августа 2022 года. Также мобильные группы получат право применять спецсредства блокировки не желающего останавливаться автомобиля. Касается это, конечно же, грузовиков массой от 3,5 тонны.

Напоминания о необходимости уплаты транспортного налога

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Закон обязывает Федеральную налоговую службу извещать автомобилистов о необходимости оплатить транспортный налог не позднее чем за 30 календарных дней до крайнего срока оплаты. Деньги бюджет от нас ждет до 1 декабря 2022 года.

Если вы не получили извещение с напоминанием оплатить транспортный налог, но при этом у вас в собственности в 2021 году было облагаемое этим налогом транспортное средство, то обратитесь в местную Налоговую инспекцию, чтобы получить расчет и реквизиты.

Только электронные ПТС

Со 2 ноября 2022 года в России будут выдаваться только электронные ПТС. Бумажных паспортов транспортных средств больше не будет. Напомним, перестать выдавать бумажные ПТС должны были еще год назад, но введение только электронных ПТС было отложено до 1 ноября 2022 года включительно решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26 октября 2021 г. № 141. То есть, покупая новый автомобиль, вы теперь не получите бумажный ПТС.

Электронные водительские удостоверения

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Возможность предъявлять инспекторам ДПС водительские права в электронном виде должна появиться в ноябре. Для этого будет использоваться QR-код из приложения «Госуслуги Авто». Сейчас идет опытная эксплуатация сервиса, завязанного на информационные системы МВД и Минцифры. Но это не значит, что не надо будет возить с собой «бумажные права» — первое время система будет работать в пилотном режиме.

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Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС