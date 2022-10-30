Тайна похороненного Мерседеса, набитого мешками, раскрыта

Этот Mercedes-Benz откопали во дворе особняка и, конечно же, тут же обыскали.

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Тайну захороненного Mercedes—Benz, найденного рядом с особняком в Калифорнии (США), удалось разгадать. Оказалось, что человек, построивший дом, имел интересное криминальное прошлое.

Ландшафтные дизайнеры обнаружили автомобиль, загруженный мешками с цементом, закопанный примерно в полуметре под землей во дворе особняка. Полиция считает, что автомобиль был закопан примерно в то же время, когда в полицию поступило заявление о пропаже этой машины в сентябре 1992 года.

Особняк стоимостью 15 миллионов долларов был построен Джонни Лью, отсидевшим за убийство, покушение на убийство и мошенничество со страховкой. Об этом изданию San Francisco Chronicle рассказала его дочь Жак Сирл.

В 1966 году Лью был признан виновным в убийстве 21-летней женщины в округе Лос-Анджелес. Он был освобожден из тюрьмы после того, как Верховный суд Калифорнии отменил обвинительный приговор в 1968 году, сославшись на том, что обвинение строилось на показаниях «с чужих слов», которые суд не должен был принимать во внимание, сообщает San Francisco Chronicle со ссылкой на судебные протоколы.

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В конце 1990-х Лью был арестован за мошенничество со страховкой. Он нанял людей, чтобы те отогнали его 17-метровую яхту стоимостью 1,2 миллиона долларов «к западу от моста Золотые Ворота, в международные воды и опустили ее на дно». Джонни получил бы за яхту значительную выплату. Вместо этого нанятые люди, которые оказались полицейскими, спрятали яхту, сказав Лью, что потопили ее.

Полиция Атертона заявила, что в белом кабриолете Mercedes—Benz не было найдено ни человеческих останков, ни каких-либо подозрительных улик — в криминалистической лаборатории округа Сан-Матео не нашли ничего.

Как рассказала Сирл, у ее отца определенно были эмоциональные проблемы, и он мог закопать автомобиль просто в порыве эмоций. Страховой выплаты за машину Джинни не получал. Семья Лью продала поместье в 2014 году. Сам Лью умер в 2015 году.

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Фото, видео: Youtube