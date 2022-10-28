Сколько стоит содержать иранский автомобиль — журнал За рулем

Сколько стоит содержать иранский автомобиль

Это легко поддается подсчету - от страхования до ТО и ремонта.

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Скоро, уже весной, в России начнут продаваться иранские автомобили, которые интересны тем, что сделаны на базе европейских моделей, зарекомендовавших себя с лучших сторон.

У них атмосферные моторы, обслуживание которых проще и которые отлично подаются капитальному ремонту. К тому же, у них не так много лошадиных сил, чтобы транспортный налог или ОСАГО оказались обременительными.

Все это обещает хорошую экономию. Но так ли это?

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Стоимость ОСАГО для иранских автомобилей

Заплатить за полис ОСАГО для моделей Iran Khodro и Saipa Shahin, например, надо будет 5,8 тысяч рублей, если возраст водителя составляет 35-летнего, а его стаж — 10 лет. Если часто попадать в ДТП, то стоимость ОСАГО может вырасти до 49,9 тысяч рублей (коэффициент бонус-малус 3,92). Для каршеринга и такси ОСАГО обойдется в 95,4 тысяч рублей.

Обслуживание иранских автомобилей

Уже отмечалось, что уже сегодня запчастей и расходников для иранских машин в России достаточно — это те же детали, которые используются для автомобилей Peugeot и Citroen.

Следовательно, ТО с заменой свечей (450 рублей за штуку), фильтров и масла обойдется примерно в 9 тысяч рублей — столько стоит обслуживание французских машин с неофициальном, но специализированном сервисе.

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Замена тормозных колодок, как рассказали «За рулем», старейшему и самому популярному автомобильному изданию в России, в автосервисе «Авторитет» на Новорязанском шоссе, обойдется в 1800 рублей за колодки на два колеса и 800 рублей за работу.

Замена ремня ГРМ (примерно каждые 90 тысяч км) с установкой новой помпы, антифризом и работой будет стоить 24 тысячи рублей.

То есть иранские автомобили будут вполне доступны по цене обслуживания, и в России достаточно мастерских и сервисов, где их могут принять хоть сегодня.

Фото: Saipa

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