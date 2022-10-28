Сколько стоит содержать иранский автомобиль

Это легко поддается подсчету - от страхования до ТО и ремонта.

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Скоро, уже весной, в России начнут продаваться иранские автомобили, которые интересны тем, что сделаны на базе европейских моделей, зарекомендовавших себя с лучших сторон.

У них атмосферные моторы, обслуживание которых проще и которые отлично подаются капитальному ремонту. К тому же, у них не так много лошадиных сил, чтобы транспортный налог или ОСАГО оказались обременительными.

Все это обещает хорошую экономию. Но так ли это?

Стоимость ОСАГО для иранских автомобилей

Заплатить за полис ОСАГО для моделей Iran Khodro и Saipa Shahin, например, надо будет 5,8 тысяч рублей, если возраст водителя составляет 35-летнего, а его стаж — 10 лет. Если часто попадать в ДТП, то стоимость ОСАГО может вырасти до 49,9 тысяч рублей (коэффициент бонус-малус 3,92). Для каршеринга и такси ОСАГО обойдется в 95,4 тысяч рублей.

Обслуживание иранских автомобилей

Уже отмечалось, что уже сегодня запчастей и расходников для иранских машин в России достаточно — это те же детали, которые используются для автомобилей Peugeot и Citroen.

Следовательно, ТО с заменой свечей (450 рублей за штуку), фильтров и масла обойдется примерно в 9 тысяч рублей — столько стоит обслуживание французских машин с неофициальном, но специализированном сервисе.

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Замена тормозных колодок, как рассказали «За рулем», старейшему и самому популярному автомобильному изданию в России, в автосервисе «Авторитет» на Новорязанском шоссе, обойдется в 1800 рублей за колодки на два колеса и 800 рублей за работу.

Замена ремня ГРМ (примерно каждые 90 тысяч км) с установкой новой помпы, антифризом и работой будет стоить 24 тысячи рублей.

То есть иранские автомобили будут вполне доступны по цене обслуживания, и в России достаточно мастерских и сервисов, где их могут принять хоть сегодня.

Новые автомобили установили рекорд стоимости: такого скачка цен в этом веке еще не было.

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Фото: Saipa