Установлен рекорд стоимости новых машин

Всего за 9 месяцев автомобили выросли в цене больше, чем за весь прошлый год.

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По итогам 9 месяцев 2022 года средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля выросла до 2,29 млн рублей. Это на 19%, или почти на одну пятую, больше, чем в конце 2021 года.

По итогам 2021 года средневзвешенная цена нового автомобиля составляла 1,99 млн рублей. В течение года она повысилась на 18%. Таким образом, в 2022 году уже установлен рекорд роста стоимости новых автомобилей.

Главный скачок цен произошел в период с января по февраль 2022 года. Затем спрос на машины пошел вниз, а цены продолжили понемногу расти.

При этом структура рынка изменилась — иномарок продаваться стало гораздо меньше, а 40% рынка заняли Лады, приводят «Ведомости» данные, которыми поделился исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. Еще 30% рынка получили китайские автопроизводители, у которых нет таких проблем с поставками, как у европейских, американских, корейских и японских компаний.

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На вторичном рынке рост цен оказался еще больше — на 59%. Сегодня средневзвешенная стоимость автомобиля здесь достигает 1,19 млн рублей. Если дефицит автомобилей будет сохраняться, то цены на них продолжат расти.

В России начали выпускать новинку — НИВушку по цене чуть более 30 тысяч рублей.

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