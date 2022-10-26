В России начали выпускать новинку - НИВушку

Для покупки этого автомобиля надо чуть более 30 тысяч рублей.

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В Тольятти началось производство нового автомобиля — это детский игровой электромобиль НИВушка с несущей рамой.

Дизайн детского одноместного автомобиля напоминает внешность внедорожника ВАЗ-2121 Нива, а работал над ним известный автомобильный дизайнер Евгений Лобанов.

Электромобиль можно использовать не только в помещениях, но и на улице, а управлять им могут дети в возрасте от 4 до 8 лет и весом до 35 кг.

Мощность НИВушки составляет 250 Ватт, или 0,34 л.с., чего вполне достаточно для разгона до 6 км/ч. Ездить детский внедорожник может и вперед, и назад. В оснащение входят мультируль, фары, задние фонари, система автоматического торможения и аварийной остановки, а также надувные резиновые шины.

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Питаются электромотор и фары от безопасного с точки зрения детонации и возгорания свинцово-кислотного аккумулятора, заряда в котором хватит на 7–12 км пробега.

Стоимость НИВушки составляет всего 33,6 тысячи рублей, плюс доставка любой транспортной компанией.

Фото: VK.com/ladanivadoc