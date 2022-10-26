В России начали выпускать новинку — НИВушку — журнал За рулем

В России начали выпускать новинку - НИВушку

Для покупки этого автомобиля надо чуть более 30 тысяч рублей.

Материалы по теме
Стало известно, что АВТОДОМ сделает с заводом Мерседеса

В Тольятти началось производство нового автомобиля — это детский игровой электромобиль НИВушка с несущей рамой.

Дизайн детского одноместного автомобиля напоминает внешность внедорожника ВАЗ-2121 Нива, а работал над ним известный автомобильный дизайнер Евгений Лобанов.

Электромобиль можно использовать не только в помещениях, но и на улице, а управлять им могут дети в возрасте от 4 до 8 лет и весом до 35 кг.

В России начали выпускать новинку — НИВушку

Материалы по теме
Справедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоШтраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Рано или поздно это случится с вами в лифте

Мощность НИВушки составляет 250 Ватт, или 0,34 л.с., чего вполне достаточно для разгона до 6 км/ч. Ездить детский внедорожник может и вперед, и назад. В оснащение входят мультируль, фары, задние фонари, система автоматического торможения и аварийной остановки, а также надувные резиновые шины.

В России начали выпускать новинку — НИВушку

Материалы по теме
Toyota выпускает новую недорогую модель

Питаются электромотор и фары от безопасного с точки зрения детонации и возгорания свинцово-кислотного аккумулятора, заряда в котором хватит на 7–12 км пробега.

Стоимость НИВушки составляет всего 33,6 тысячи рублей, плюс доставка любой транспортной компанией.

Фото: VK.com/ladanivadoc

Наше новое видео
Тест 9-местной Нивы! И необычной Гранты
3 искренних заблуждения при перевозке детей
50 л/100 км, автомат, пневмоподвеска — тест самого народного автомобиля СССР

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров834
Оцените материал
1:0

Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

Написать отзыв

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: