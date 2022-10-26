Важную скидку на машины отклонили. Но это еще не конец

Кабмину не понравилось экономическое обоснование, которое авторы законопроекта намерены теперь доработать.

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Законопроект, предусматривающий 50-процентную скидку на уплату таможенных пошлин при ввозе автомобилей в Россию из других стран многодетными семьями и ветеранами боевых действий, был отклонен Кабинетом министров. Правительству не понравилась финансовая дыра в бюджете, которая образуется при предоставлении скидки.

«Предполагаемые изменения касаются предоставления льгот по уплате таможенных пошлин, что приведет к выпадающим доходам федерального бюджета, источник компенсации которых [в законопроекте] не определен», — цитируют «Известия» текст заключения правительства.

Также Кабмин задает вопрос, как новый закон поможет снизить дефицит новых машин на рынке и тем самым снизить социальную напряженность.

Разработчики законопроекта, в частности, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, намерены доработать документ и снова направить его на рассмотрение.

«Наша инициатива нацелена на поддержку социально незащищенных слоев населения: многодетных семей и ветеранам боевых действий. На сегодняшний день наш автопром не может обеспечить должный объем машин для насыщения внутреннего рынка. Мы предлагаем обеспечить россиян автомобилями до тех пор, пока отечественный автопром не наладит производства того количества машин, которых будет достаточно для наших граждан. Цель нашего предложения, в конечном счете, — снижение стоимости машин», — заявил Сергей Миронов.

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Тем временем дефицит новых автомобилей на российском рынке в 2022 году, по оценке вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, составит 500–600 тысяч машин.

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