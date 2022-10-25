В Россию везут китайскую модель за 850 000 рублей

Автомобиль уже сертифицирован в России — для продаж все готово.

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Еще один китайский автопроизводитель проявил интерес к российскому рынку. Это компания Xev, которая производит автомобили, напоминающие smart.

Эти городские кары под названием Yoyo печатают на 3D—принтере и оснащают электромотором мощностью 20 л.с. и небольшой аккумуляторной батареей емкостью 10,3 кВт·ч, пишет сайт «Китайские автомобили». В результате автомобиль может разгоняться (рано или поздно) до скорости 80 км/ч, чего вполне достаточно для города, а запаса электричества в аккумуляторах хватит километров на 150.

В Одобрении типа транспортного средства (ОТТС) говорится, что Xev Yoyo будет оснащаться системой ABS, кондиционером, электростеклоподъемниками, а также очень популярным в Китае люком в крыше.

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Автомобиль рассчитан только на водителя и одного пассажира, а его длина составляет примерно 2495 мм. Ширина достигает 1500 мм, а высота — 1555 мм. Колесная база растянулась на 1680 мм, благодаря чему двум людям в машине не тесно, и еще остается 180 литров пространства для багажа.

Купить Xev Yoyo можно будет у дистрибьютора скутеров Peugeot в России, компании Quattro Motors Rus.

Фото: Xev