Новый Mitsubishi Outlander — начались продажи. Цены в России — журнал За рулем

Новый Mitsubishi Outlander - начались продажи. Цены в России

Кроссовер четвертого поколения предлагается по цене модели третьего поколения.

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В Россию начали ввозить четвертое поколение популярного кроссовера Mitsubishi Outlander. Но не официально, а по схеме параллельного импорта. При этом стоимость автомобиля сопоставима с ценой модели третьего поколения, которая в официальных прайс-листах начинается от 2 689 000 рублей (реальная стоимость в салонах дилеров, конечно же, выше).

Новинка стоит немного дороже, но при этом предлагаются только версии в топовой комплектации — с 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 184 л.с., вариатором и системой полного привода.

Новый Mitsubishi Outlander — начались продажи. Цены в России

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В комплектацию кроссоверов входят, например, такие системы, как помощи при торможении, контроля слепых зон, датчик давления в шинах, 8 подушек безопасности. Есть также премиальная аудиосистема и навигатор, медиасистема имеет голосовое управление и Bluetooth. Кроме того в комплектацию входят климат-контроль, передние и задние парктроники и камера заднего вида.

Новый Mitsubishi Outlander — начались продажи. Цены в России

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Кроссовер с 2,5-литровым мотором — самая динамичная версия Аутлендера. До 100 км/ч она разгоняется примерно за 10 секунд, и при этом на 100 км пути расходуется в среднем 9 литров бензина (Аи-95).

Стоимость новых Mitsubishi Outlander четвертого поколения в России начинается от 3,09 млн рублей.

Фото: Mitsubishi

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