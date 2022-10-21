Названа цена внедорожника Tank 500 — вы удивитесь — журнал За рулем

Названа цена внедорожника Tank 500 — вы удивитесь

Этот китайский автомобиль может заменить японский Toyota Land Cruiser 300.

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Great Wall Motors начала продажи своего нового внедорожника Tank 500 в Китае. Купить его там можно по цене от 335 000 до 395 000 юаней или от 2,83 млн до 3,34 млн рублей по сегодняшнему курсу.

Напомним, что, как и Tank 300, Tank 500 будет продаваться и в России.

Длина автомобиля составляет почти 5 метров, и по габаритам он аналогичен Toyota Land Cruiser 300. В салоне установлены три ряда сидений.

Названа цена внедорожника Tank 500 — вы удивитесь

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Внедорожник оснащается турбированным двигателем V6 3.0T собственной разработки китайской компании и 9-ступенчатым автоматом, имеет ненесущий кузов, передние двойные поперечные рычаги, своевременная система полного привода, раздаточная коробка, блокировки переднего и заднего дифференциалов, а также интеллектуальной системой определения типа дорожного покрытия с 10 режимами движения.

Названа цена внедорожника Tank 500 — вы удивитесь

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По официальным данным, средний расход топлива Tank 500 составляет 10,8 л на 100 км. Во время тест-драйва журналисты Autohome выяснили, что в городе автомобиль сжигает 15,6 л бензина на 100 км.

Фото: Great Wall Motors

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