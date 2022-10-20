Найден простой способ борьбы с пробками

Треть водителей России проводят в заторах более семи суток в год. Но это можно легко изменить.

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Итак, 28% автомобилистов ежегодно тратят в пробках больше недели, еще 25% водителей проводят в пробках около недели в год. Также по результатам исследования получилось, что каждый четвертый российский автомобилист ежедневно до получаса своего времени проводит в дорожных заторах. А каждый пятый простаивает в ежедневных пробках до полутора часов. Рекордсменами по трате времени на дорожные пробки являются Москва и Московская область, но эта проблема не обходит и другие крупные города.

Как рассказали «За рулем», старейшему и самому популярному автомобильному изданию в России, в ГК «Урбантех», активная цифровизация с помощью интеллектуальных транспортных систем (ИТС) показывает, что при помощи технологий сегодня можно эффективно оптимизировать транспортные потоки, снижать вероятность ДТП и так далее. Можно ли навсегда решить проблему с заторами на дорогах при помощи новых технологий?

Разбираемся вместе с экспертами ГК «Урбантех», почему образуются пробки, какие проблемы решают ИТС и почему все же не получится совсем покончить с заторами на дорогах.

Почему возникает затор

Любое движение в городе сосредоточено вокруг центров притяжения, и, как правило, именно это создает сложности с организацией движения на дорогах. К примеру, одна из основных транспортных проблем Москвы заключается в том, что большое количество жителей в одно время однонаправленно передвигается по городу — по утрам с окраин в центр, а вечером — обратно из центра.

Есть и другие причины. Среди них — недостаточная пропускная способность дорог и непропорционально большое количество транспортных средств. Есть временные или сезонные факторы, например, временное сужение дорог (из-за снегопадов, дорожно-транспортных происшествий, ремонтных работ). Имеют место также и субъективные факторы вроде непонимания водителями причин образования пробок и поведение, усугубляющее заторы, или просто низкая культура вождения и отказ соблюдать ПДД.

Что такое ИТС

Внедрение интеллектуальных транспортных систем проходит в два основных этапа — построение цифровой инфраструктуры и сбор и обработка информации о состоянии трафика.

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Сначала на дорогах устанавливаются высокоточные камеры, радары и лидары, затем с помощью этих устройств происходит сбор информации о скорости на отдельных участках дороги, расстоянии между транспортными средствами, маршрутах, движении через перекрестки, задержках и распределении между отдельными полосами движения.

После того как информация собрана, обработана и систематизирована, у специалистов появляется возможность увидеть большую картину о состоянии дорожной ситуации в городе. На основе этой информации принимаются решения об оптимизации: где-то нужно изменить режим работы светофора, где-то добавить ограничитель скорости и т.д.

Такая задача не по силу человеку. Только ИТС позволяет точно просчитывать результат различных изменений при регулировании транспортных потоков.

Как ИТС помогает разгружать города

До недавнего времени ИТС внедряли, в основном, в центральной части России. Например, в Москве такие системы позволяют сократить протяженность дорожных заторов, оптимизировать маршруты общественного транспорта, своевременно оповещать водителей и пассажиров о ситуации на дороге. И столичный опыт успешно перенимают в других городах.

Один из показательных примеров — Махачкала. В 2021 году начался процесс комплексного внедрения ИТС, а уже в 2022-м были открыты Центр обработки данных (ЦОД) и Центр управления дорожным движением (ЦУДД). Благодаря им появилась возможность в режиме реального времени контролировать дорожный трафик, настраивать режимы работы светофоров с учетом загруженности улиц и круглосуточно получать данные о ситуации на дорогах.

На главных проспектах — Петра I, Расула Гамзатова и улице Ярагского — был реализован проект режима «зеленой волны». Разрешающие сигналы светофора теперь включались в соответствии с направлением движения из окраины в центр и обратно: с утра «зеленая волна» позволяет водителям быстрее проехать в центр, а вечером — в обратном направлении.

Результаты стали заметны и пешеходам, и автомобилистам уже в первые месяцы: на 15% увеличена пропускная способность центральных улиц, время уменьшения пробки после перенастройки режима светофора сократилось до 15 минут, а само время простоя в пробках и количество заторов в центральной части дагестанской столицы уменьшилось на 14%.

Другой пример — Московская область, где внедрение ИТС вышло на второй уровень «цифровой зрелости». МВС ГРУП, входящая в ГК «Урбантех», провела работы в Красногорске, Сергиевом Посаде, Щелково и Фрязино. Теперь автомобилисты этих подмосковных городов экономят около 20% времени на дорогу, длительность заторов на трассах сократилась на два часа, а время стояния в пробках — на 63%. Пропускная способность всей улично-дорожной сети увеличена на 25%.

Почему ИТС — не панацея, но лучший из инструментов

Нужно понимать технические ограничения ИТС и возможные технические пределы задач оптимизации, объясняют эксперты. ИТС не ликвидирует источник проблем. Даже если речь идет о продвинутых ИТС с искусственным интеллектом, способным прогнозировать и рекомендовать. ИТС не изменит образ жизни города, когда люди утром едут на работу, а вечером с нее. Не удастся также полностью перестроить города, чтобы сделать их устройство более удобным для транспорта. Не изменит ИТС и культуру вождения.

Мнение эксперта

, коммерческий директор ГК «Урбантех» :

— Чтобы качественно решать транспортные проблемы, необходимо смотреть на них и доступные инструменты комплексно. Мы собираем информацию о дорожной ситуации, анализируем, проводим консалтинг, осуществляем проектирование и только затем приступаем к этапу реализации. По итогу внедрения элементов ИТС обязательно проводится анализ эффективности применяемых решений. Только такой подход к работе является единственно рабочим.

Все вышеперечисленные задачи могут выполнять только люди, где-то напряжением творческих сил, где-то осознанностью и ответственностью. В остальном же ИТС — отличный технологический инструмент, который помогает качественно решать вопросы обеспечения безопасности и комфорта на дорогах. На данный момент лучший из имеющихся. Будущее транспорта поэтому неразрывно связано именно с цифровыми решениями.

Также на количество пробок влияет число ДТП, которое резко увеличивается с приходом снега. Меняйте шины вовремя, а когда — подсказал Минтранс.

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Фото: Marvin Castelino / Unsplash и Урбантех