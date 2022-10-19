В России начнут выпускать две-три новинки. Но какие?

Производство начнется на «Автоторе» уже в первом квартале 2023 года.

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Пока же на предприятии идет подготовка и наладка оборудования. Известно, что это будут не электромобили, а машины с двигателями внутреннего сгорания. Вероятно, они попадут в программу льготного автокредитования.

О подготовке предприятия к сборке двух-трех новых моделей, как пишет Finmarket, рассказал генеральный директор «Автотор Холдинг» Александр Сорокин. Что это будут за автомобили, он не уточнил, сказав только, что подобные машины востребованы на нашем рынке. Следовательно, это могут быть субкомпактный и компактный кроссоверы, наподобие Hyundai Creta и Tucson, а также городской седан, наподобие Соляриса. Партнером предприятия может стать китайский автопроизводитель.

Конвейер «Автотора»

Ранее на предприятии собирали автомобили Hyundai и Kia, но в конце сентября, когда на складах кончились комплектующие, конвейеры остановились. Еще раньше было прекращено производство на «Автоторе» машин BMW.

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Но предприятие быстро среагировало, и уже в начале октября начало переоборудование конвейера под упомянутые новые модели. Кроме того, в следующем году «Автотор» начнет выпускать электромобили. Суммарный же объем производства машин на «Автоторе» в 2023 году должен составить 50–70 тысяч штук. В 2024 году — еще больше.

У производителей из Поднебесной есть идея, как увеличить продажи своих автомобилей, снизив на них цены.

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Фото: «Автотор»