Покупать китайские машины станет еще выгоднее

Китайская ассоциация автопроизводителей (China Association of Automobile Manufacturers) предложила автопроизводителям страны план по увеличению продаж машин в России. При этом стоимость машин должна заметно снизиться без потери выручки.
«Ввиду огромного спроса и по сути безальтернативности китайского автопрома в РФ активизировать извлечение максимальной прибыли через онлайн-продажи, без маржи дилеров и дистрибьюторов», — цитирует Telegram-канал «Китайские автомобили» разосланное автоконцернам письмо Китайской ассоциации автопроизводителей.
Таким образом, вскоре любую модель китайских брендов можно будет приобрести онлайн без переплат дилерам и дистрибьюторам. Постепенно этот канал продаж новых китайских автомобилей в России должен стать основным.
Напомним, что два года назад по этому пути хотела пойти компания Hyundai, но эксперимент с онлайн-продажами провалился. Сегодня ситуация на рынке совершенно другая, поэтому инициатива Китайской ассоциации автопроизводителей может оказаться удачной.
Известно, что уже идет поиск российских партнеров для новой программы продаж, и особое внимание уделяется банкам и IT-компаниям.
- Названы замены Toyota Camry и Hyundai Elantra. Естественно, китайские.
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Фото: Zuma\TASS