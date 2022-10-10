Названы замены Toyota Camry и Hyundai Elantra

Эти популярные в России седаны уже практически невозможно купить, но у них есть отличные аналоги.

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Компания Chery — один из крупнейших китайских автоконцернов, в модельном ряду которого есть автомобили на любой вкус, и скоро в продаже в нашей стране появятся две очень интересные новинки, о которых рассказал эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Кирилл Милешкин.

Это два седана, которые заменят на рынке такие популярные модели, как Toyota Camry и Hyundai Elantra, — Chery Arrizo 8 и Arrizo 6 Pro.

Chery Arrizo 8

Этот почти 4,8-метровый седан в целом выглядит самобытно, но его образ складывается из знакомых черт: решеткой радиатора напоминает Lexus, профилем — Hyundai Sonata, передней панелью — BMW, дверные же карты очень похожи на мерседесовские.

Под капотом — знакомые в России и уже зарекомендовавшие себя бензиновые двигатели — турбированные 1.5 и 1.6 (156 и 197 л.с.). Коробки передач тоже проверенные — вариатор и робот.

Chery Arrizo 8

Среди технологичных опций — проекционный дисплей с дополненной реальностью и 10 подушек безопасности. И это не считая ставшего уже привычным оснащения системами безопасности и комфорта.

Салон Chery Arrizo 8

Сколько может стоить такой седан на замену Toyota Camry (за «японца» сегодня просят 7–9 млн рублей)? Вы не поверите, но в Китае Chery Arrizo 8 продают по цене от одного миллиона рублей в переводе на наши деньги. После растаможки и уплаты сборов седан окажется раза в полтора дороже, плюс доставка. То есть цены могут начинаться примерно от 1,6–1,7 млн рублей.

Chery Arrizo 6 Pro

Этот седан легко заменит дефицитные Hyundai Elantra. Длина автомобиля составляет 4680 мм, и он несколько больше и просторнее, чем Элантра.

Chery Arrizo 6 Pro

Оснащение традиционно богатое для китайского автомобиля. Даже в базе. Есть и большой экран мультимедийной системы, и подогревы, и системы безопасности — современная модель во всех смыслах.

Салон Chery Arrizo 6 Pro

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Как и в случае с Arrizo 8, незнакомых в России двигателей у седана не будет — те же турбомоторы 1.5 и 1.6, а также 116-сильный атмосферник объемом 1,5 литра. Коробки — 5-ступенчатая механика, вариатор и робот.

После растаможки и доставки к китайской цене, а это всего лишь 600 тысяч рублей в переводе на наши деньги, добавится еще 600 тысяч. В итоге мы получим седан по цене примерно от 1,2 млн рублей.

О китайских заменах других ставших дефицитными автомобилей читайте в оригинальной статье Кирилла Милешкина «Названы модели на замену ушедших с нашего рынка кроссоверов и седанов».

Еще один китайский внедорожник — скоро в продаже.

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Фото: Chery