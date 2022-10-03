Названы модели на замену ушедших с нашего рынка кроссоверов и седанов

Новинок у китайцев много! Эксперт «За рулем» выяснил, какие экспонаты автосалона в Чэнду заместят ниши, опустевшие после ухода западных марок.

Chery Arrizo 8 (Toyota Camry) и Arrizo 6 Pro (Hyundai Elantra)

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Китайские седаны и хэтчбеки так и не стали в России популярными, хотя пробовали поставлять их практически все бренды. На поредевшем рынке снова хочет попытать удачу компания Chery. Она намекнула на появление у нас двух четырехдверок.

Arrizo 8 длиной 4780 мм можно разбирать на «цитаты» из других машин. Решеткой радиатора он напоминает Lexus, в профиль похож на предыдущий Hyundai Sonata, передняя панель оформлена по мотивам BMW, а дверные карты не лишены черт Мерседесов. Но всё сложилось в самобытный и гармоничный ансамбль.

Arrizo 8 Arrizo 8

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Турбомоторы 1.5 и 1.6, вариатор и робот знакомы россиянам по кроссоверам Chery. В числе опций заявлены проекционный дисплей с дополненной реальностью и 10 подушек безопасности.

Диапазон возможных цен у китайцев огромный, ведь у себя на родине Arrizo 8 стоит, в переводе на наши, около миллиона рублей, а за Camry российские дилеры не стесняются просить 7–9 миллионов.

Arrizo 6 Pro в Китае продается под именем 5 Plus. Такая чехарда с индексами для китайских машин в порядке вещей. Arrizo 6 Pro еще два года назад замечали на парковке у российского представительства, но никаких подвижек с ее запуском так и не произошло. В линейку входят атмосферный (116 л.с.) и наддувный (156 л.с.) двигатели 1.5, а также турбомотор 1.6 (197 л.с.) на заряженной версии GT.

Arrizo 6 Pro Arrizo 6 Pro

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В представительстве обмолвились, что седаны могут появиться в России не под брендом Chery . На нашем рынке уже работает «премиальная» марка Exeed, готовится к выходу Omoda и, по слухам, Jetour.

Haval H‑Dog (Skoda Kodiaq)

Haval продолжает пополнять свое семейство «песьих». К моделям KuGou/Cool Dog длиной 4520 мм и DaGou/Big Dog/Dargo длиной 4620 мм присоединился H‑Dog. В нем 4705 мм длины: он крупнее, чем Skoda Kodiaq. Снимки скрадывают реальные размеры машины, а скошенная линия крыши указывает, что третий ряд сидений не предусмотрен.

Haval H‑Dog

Haval H‑Dog Haval H‑Dog

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Машина построена на той же платформе L.E.M.O.N., что знакомые нам Jolion и Dargo. Китайцы обещают 200 мм клиренса, девять ездовых режимов и блокировки обоих межколесных дифференциалов, что для кроссовера с несущим кузовом беспрецедентно. Пока представлен только гибридный вариант, суммарная отдача которого 326 л.с., а пробег на электричестве в теории достигает 150 км.

Появись H‑Dog с обычной силовой установкой на нашем рынке прямо сейчас, он бы наверняка стоил 4–4,5 млн рублей, чтобы не пересекаться с Dargo за 3,2–3,75 млн. А за такую сумму пока еще можно найти Kodiaq из оставшихся в наличии у дилеров.

Geely Atlas (Kia Sportage)

Ещё одна новинка — и снова точное попадание в один из бестселлеров российского рынка. Это кроссовер Geely Atlas L (длина 4670 мм, колесная база 2777 мм). Предшественник Atlas Pro был на 126 мм короче и на 107 мм скромнее по колесной базе. Kia Sportage последнего поколения тех же размеров: 4660 и 2755 мм соответственно.

В футуристичном дизайне обеих моделей есть нечто общее, но Geely отрывается еще и соответствующим ­интерьером.

Geely Atlas L

Geely Atlas L Geely Atlas L

Atlas стал породистее, получив платформу СМА разработки Volvo. На ней же построены, в частности, Volvo XC40 и кросс-купе Geely Tugella. Всю центральную консоль занял дисплей медиасистемы диагональю 13,2 дюйма на операционке собственной разработки Geely с технологией 5G и функцией обновления «по воздуху».

Предложат версии с турбо-«четверками» 1.5 (181 л.с.) и 2.0 (218 л.с.), а также подзаряжаемый гибрид. Полноприводные версии должны появиться позже.

Продолжение — на следующей странице.