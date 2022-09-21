Еще один китайский внедорожник — скоро в продаже — журнал За рулем

Еще один китайский внедорожник — скоро в продаже

По своим габаритам он близок к Suzuki Jimny и отлично подходит для города.

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Этот крошечный внедорожник разработан Baojun — дочерней компанией совместного предприятия SAIC-GM-Wuling (SGMW).

Автомобиль имеет угловатый дизайн и традиционные для внедорожника пропорции. Он очень компактный и может даже быть меньше, чем Suzuki Jimny.

Еще один китайский внедорожник — скоро в продаже

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Спереди видна решетка радиатора в стиле Honda и по четыре фары по бокам от нее. Какой-либо эмблемы на решетке радиатора нет. Нельзя не отметить короткие свесы, неокрашенные внедорожные бамперы, короткий капот, квадратные колесные арки и багажник на крыше.

Еще один китайский внедорожник — скоро в продаже

Двигатель

Что касается двигателя, китайские СМИ предполагают, что внедорожник будет электрическим. То есть он получит два электродвигателя суммарной мощностью 109 л.с. Емкость батареи составит 31,9 кВт·ч, что обеспечит приличный запас хода для городского автомобиля — более 300 км.

Еще один китайский внедорожник — скоро в продаже

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Начало продаж

Как сообщает Car News China, ожидается, что электромобиль будет показан на автосалоне в Гуанчжоу в ноябре этого года, а его продажи начнутся в Китае в первом квартале 2023 года.

Фото: Baojun

Еще один китайский внедорожник — скоро в продаже

По своим габаритам он близок к Suzuki Jimny и отлично подходит для города.

Еще один китайский внедорожник — скоро в продаже — фото 1360908Еще один китайский внедорожник — скоро в продаже — фото 1360909Еще один китайский внедорожник — скоро в продаже — фото 1360910Еще один китайский внедорожник — скоро в продаже
Еще один китайский внедорожник — скоро в продаже

По своим габаритам он близок к Suzuki Jimny и отлично подходит для города.

Еще один китайский внедорожник — скоро в продаже — фото 1360910Еще один китайский внедорожник — скоро в продаже — фото 1360908Еще один китайский внедорожник — скоро в продаже — фото 1360909Еще один китайский внедорожник — скоро в продаже
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