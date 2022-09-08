Назван самый надежный китайский автомобиль

Рейтинг был составлен JD Power по количеству обращений владельцев в сервисы.

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Главными проблемами, по мнению китайских водителей, являются плохая шумоизоляция, недостаточно яркий свет фар, и неприятный запах в салоне новых машин, а также разного рода поломки — у каких-то марок больше, у каких-то — меньше.

Эксперты JD Power традиционно считают количество обращений в сервис на каждые 100 автомобилей, и марка с наименьшим количеством обращений признается самой надежной.

По наименьшему количеству обращений в сервис первую строчку рейтинга заняли автомобили марки Changan. Всего было зафиксировано 209 проблем на 100 автомобилей.

На втором и третьем местах — Chery и GAC Trumpchi, показатели которых не на много отличаются от результата Changan — по 215 обращений на каждые 100 автомобилей.

Chery Arrizo 5 Plus

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Самой же надежной моделью оказалась Chery Arrizo 5 Plus. Этот седан должен в скором времени начать продаваться в России, и при такой своей надежности он имеет все шансы стать бестселлером, став прекрасной альтернативой Hyundai Sonata, Kia K5 и другим машинам этого класса. У нас седан будет называться Arrizo 6 Pro и оснащаться двигателями мощностью 116 и 156 л.с.

Эти китайские модели появятся в России уже очень скоро.

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Фото: Depositphotos, Chery