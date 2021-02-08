Chery Arrizo 5: стало известно оснащение конкурента Весты

На климате немного сэкономили, поставив простой кондиционер, но совершенно понятно, ради чего.

Материалы по теме Обновленный универсал Lada Vesta SW — первое фото

Список функций седана Arrizo 5, который компания Chery собирается запускать в продажу в России, может оказаться весьма внушительным. Такой вывод можно сделать из публикации ресурса «Китайские автомобили», который ссылается на блогера Сергея Захарова, узнавшего комплектацию одной из двух находящихся в России машин. Предполагается, что автомобили прибыли в РФ для прохождения сертификационных испытаний.

Передняя часть машин оформлена по-разному (и пока неясно, какая из версий попадет в РФ), но в названии у обеих имеется дополнение — они именуются Arrizo 5 Plus. Один из седанов оснащен 1,5-литровой 156-сильной «турбочетверкой», работающей в паре с вариатором.

То есть перед нами дорогой вариант исполнения (у бюджетных версий под капотом атмосферник на 116 сил и МКП), и в списке его функций — LED-оптика, люк в крыше, защита двигателя, бесключевой доступ, запуск с кнопки, видеорегистратор, функция follow me home, мультимедиаэкран 10,25", 6 подушек безопасности, электрорегулировка водительского сиденья с обогревом, а вот за «климат» отвечает простой кондиционер.

Но помимо этого в салоне обнаружились беспроводная зарядка, блок выбора режима движения слева от руля и красные спортивные акценты отделки. Напомним, намерение Chery привезти Arrizo 5 в Россию подтверждено официально. По размерам Arrizo 5 гораздо крупнее Весты, балансирующей на грани B- и C-классов: длина российского автомобиля составляет 4410 мм, а китайского — 4680 мм.

А вот прайсы могут оказаться близкими — в Китае Arrizo 5 продают по цене от 69 900 юаней, что едва превышает 800 000 рублей.

Фото: Chery, Drive2 / Сергей Захаров