Сколько времени мы проводим в пробках? Цифра поразит

Ожидаемыми рекордсменами стали Москва и Московская область. А в Хакасии, на Амуре и в Забайкалье многие о пробках только слышали...

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В течение года многие российские автомобилисты тратят на стояние в заторах около недели своего времени, сообщает Москва 24 со ссылкой на исследование ресурса Drom.ru. В опросе, где требовалось назвать время, затрачиваемое на пробки, приняли участие около 10,3 тыс. пользователей из 81 региона страны.

Однако указанная ситуация касается далеко не всех россиян, проводящих часть жизни за рулем автомобиля.

Треть водителей России (28%) проводят в заторах более семи суток в год. Ежедневно стоят в них, но тратят меньше недели в год 25% опрошенных, а половина россиян (47%) утверждает, что ездит без затруднений», — рассказала пресс-секретарь ресурса Мария Погребец.

Тем не менее, по результатам исследования получилось, что каждый четвертый российский автомобилист до получаса своего времени ежедневно проводит в дорожных заторах. А каждый пятый простаивает в ежедневных пробках до полутора часов.

Рекордсменом по прожиганию жизни в пробках ожидаемо стали Москва и Московская область — без особых дорожных затруднений тут умудряется ездить лишь треть опрошенных. А наименьшее время отдают «стоячему потоку» жители Хакасии, Амурской области и Забайкальского края.

Ранее проведенный опрос СберАвто выявил, каким должен быть идеальный автомобиль россиянина.

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Фото: Владимир Гердо / ТАСС