Известно, каким должен быть идеальный автомобиль в представлении россиян

Понятно, что это комфортный внедорожник или кроссовер с бензиновым мотором, но вот разброс по маркам довольно широк.

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58% жителей России считают, что у идеального автомобиля должен быть бензиновый мотор, а что это непременно SUV — признались 38% опрошенных.

Среди первоочередных требований к автомобилю россияне указали надежность — 84%, комфорт для водителя и пассажиров — 82%, привлекательный дизайн и низкую стоимость технического обслуживания — оба варианта набрали по 51%, говорится в исследовании, проведенным СберАвто.

На первом месте среди марок оказалась Toyota (19%), за ней следуют Mercedes-Benz (9%), BMW (8%), Volkswagen (8%) и Audi (7%).

При этом существуют и региональные предпочтения, так для жителей Екатеринбурга и Новосибирска идеальный автомобиль — внедорожник Toyota, жители Челябинска и Уфы предпочитают SUV марки Volkswagen.

На Юге России одинаково уважают обе марки: Volkswagen и Toyota набрали по 20%, но предпочтительным типом двигателя 27% и 18% опрошенных жителей Краснодара и Сочи назвали дизельный и даже водородный варианты.

Жители Санкт-Петербурга считают автомобилем мечты седан — 38%, хэтчбеки и внедорожники лишь на втором месте, они набрали по 21% симпатий. Среди марок здесь выделяют Toyota (25%), Volkswagen (16%) и BMW (16%).

Идеальный автомобиль мечты для столичного жителя — это внедорожник (42%) с бензиновым двигателем (54%) марки Toyota (17%), Mercedes-Benz (12%) или BMW (11%).

В опросе участвовали 1500 человек по всей России.

Также стало известно, как водители выбирают заправки — больше половины россиян заправляются на АЗС только одного бренда.

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