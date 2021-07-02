Стало известно, как водители выбирают заправки

Больше половины россиян заправляются на АЗС только одного бренда.

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Для того чтобы узнать, чем заправляются россияне и как выбирают АЗС, аналитики Яндекс.Заправок изучили данные сервиса и провели опрос пользователей Яндекс.Навигатора.

Как выбирают заправки?

Самым главным критерием для водителей является качество топлива, за него проголосовали более 75% опрошенных. Цена топлива, проверенный бренд и удобство расположения АЗС отметили более 50%. На пятом месте — программы лояльности: наличие карточки бренда назвали среди факторов выбора около 40% опрошенных водителей. Качество обслуживания и работы персонала отметили более 30%.

Больше половины опрошенных заправляются на АЗС только одной компании, примерно четверть покупают топливо на заправках двух брендов, а три бренда в опроснике отметили 13,5 % респондентов.

Когда заправляются?

По будням на заправках больше всего машин в утренние и вечерние часы пик, по выходным — в обед. Вечером активность на АЗС в полтора раза выше, чем утром, а в выходные больше всего заправляющихся — в обед.

Какой бензин покупают?

Почти 85% ездят на бензине марки АИ-95 или АИ-92, 9,1% — на дизельном топливе, 3,5% — на пропане. Две трети опрошенных водителей всегда или почти всегда заправляются до полного бака.

Самыми большими объемами покупают дизтопливо — в среднем, 38 литров за раз и платят за него больше всего — в среднем 1800 рублей. На втором месте по объему одной заправки — пропан. Бензина АИ-95 заливают чуть больше, чем АИ-92.

Сопутствующие товары

Возможность купить сопутствующие товары не входит в число приоритетных при выборе заправки, тем не менее большинство водителей покупают на АЗС что-нибудь еще. Кофе, воду или другие напитки отметили около 60%, сигареты и еду — чуть менее 25%, а более 30% стараются ничего не приобретать на заправках, помимо топлива.

Каких услуг водителям не хватает на АЗС, можно узнать тут.



Фото: TACC