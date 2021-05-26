Автопутешествия набирают популярность, а вместе с этим меняются требования к автозаправочным станциям.

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АЗС становятся важными пунктами на пути автопутешественников, но большинство из них до сих пор годятся только для заправки автомобилей и упускают шанс заработать.

Согласно данным Аналитического центра НАФИ, 36% туристов собираются этим летом отправиться в путешествие на автомобиле. Поэтому специалисты НАФИ решили выяснить, какие услуги хотели бы получать люди на автозаправках.

Треть опрошенных довольны тем, что предлагают заправки сегодня, но остальным не хватает ряда интересных услуг. Например, 24% респондентов хотели бы иметь возможность покупать на АЗС лекарства. Еще 22% людей недовольны отсутствием на заправках туалетов. В тройку востребованных услуг вошел и шиномонтаж, который нужен 16% путешественников.

Также людям требуются дополнительные парковочные места и автомойка, за что высказались по 12% опрошенных.

«АЗС перестали быть просто заправками, теперь это многофункциональные центры, в которых автомобилисты могут получить все больше полезных услуг. Автолюбителям уже недостаточно просто наличия уборной и магазина, которые стали нормой на каждой заправке. Необходимы и такие специфические сервисы, как шиномонтаж или аптека. Все это особо актуально в связи с развитием автотуризма: возможность получить все услуги в понятном и привычном месте снимет ряд барьеров к совершению автопутешествия и станет драйвером развития автотуризма в России», — отметила директор направления исследований в сферах туризма и транспорта Аналитического центра НАФИ Ирина Иванкова.

Здесь вы найдете список АЗС с некачественным топливом, который ведет Росстандарт.

Фото: Justus Menke / Unsplash