Каждая одиннадцатая АЗС продает «левак», а две из трех регулярно недоливают.

Осторожно — бодяга!

Производители автомобильного топлива гордятся своими службами контроля качества. Бензин и солярку проверяют на всех стадиях от НПЗ до АЗС, а перевозят в опломбированной таре с охраной и видеонаблюдением. Но плохого топлива на АЗС — полно.

По данным Росстандарта, с 2015 по 2020 годы доля контрафактного топлива в рознице снизилась с 20% до 8,9%. Но в некоторых регионах осталась практически на прежнем уровне. Риск залить некачественное топливо особенно велик в Ярославской, Рязанской и Иркутской областях, Башкортостане и Красноярском крае.

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Суррогатом признано 15% дизтоплива из проверенного — большей частью при переходе с «лета» на «зиму». У бензинов показатель намного ниже — около 3%. Но при этом доля дизельных машин — всего 7,5% частного автопарка. Так что в пересчете общее количество автомобилистов, покупающих некачественный бензин, больше. Хотя у владельцев дизелей риск залить гадость выше. Поэтому радоваться нечему ни тем, ни другим — если каждая одиннадцатая АЗС в стране торгует бодягой.

Где не надо заправляться

В 2019 году Росстандарт создал «Карту качества топлива», пообещав обновлять ее, так что сейчас мы имеем версию‑2020. Она дает общее представление о ситуации по регионам. Доступен также перечень «АЗС с нарушениями» на 36 страницах — с адресами и конкретным описанием нарушения. Например: массовая доля серы 23,6 мг/кг (при повторном испытании 24,2 мг/кг), при норме не более 10,0 мг/кг, выявлена в бензине АИ‑95 в Калужской области.

К концу года обещают запустить полноценную онлайн-карту, оперативно оповещающую о результатах проверок.

НЕДОЛИВ В ЦИФРАХ Материалы по теме Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал По оценке Росстандарта, АЗС недоливают в среднем около 300 мл на каждые 10 л топлива. По данным Минпромторга, недолив регулярно практикуют две трети АЗС . Проверки на недолив большей частью проводят общественные организации. Федерация автовладельцев России проверила 34 АЗС в 13 субъектах России, выявила недолив в 76% случаев. Общероссийский народный фронт проверил свыше 1700 заправок в столичном регионе, выявил недолив в 58% случаев, а значительный недолив (больше 3%) — почти на каждой пятой АЗС.

Тайная проверка — с 1 июля

Новый федеральный закон № 248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» меняет подход к проверкам качества любой продукции, не только горюче-смазочных материалов. Закон вступит в силу 1 июля.

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В дополнение к контрольно-проверочным мероприятиям, существующим сегодня, закон предлагает еще несколько. Росстандарт поясняет: действующие нормы обязывали оповещать АЗС о предстоящих «внеплановых проверках». С 1 июля легальным станет режим «тайного покупателя» — это упростит выявление недолива.

Современное оборудование АЗС позволяет оперативно «настраивать» недолив для каждого конкретного покупателя. Понятно, что если о датах проверок предупреждать заранее, то хозяева заправок будут настороже. Экстренно заменить весь бензин в резервуарах сложно, но превратить за полчаса недолив в долив — легко.

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