Новый ГОСТ защитит от недолива на АЗС

В Росстандарте утвердили новый стандарт, который не позволит взламывать колонки на автозаправках уже с 1 октября 2020 года.

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По словам заместителя главы Росстандарта Алексея Кулешова, новый ГОСТ снизит риск умышленного недолива бензина или дизельного топлива. Согласно вводимому требованию, которое вступит в силу с 1 октября 2021 года, колонки на АЗС следует оснащать специальным программным обеспечением, в котором предусмотрена защита от взлома.

ГОСТ касается и конструкции колонок, которая, как пишут «Ведомости», не допускала бы замену элементов и установку ранее не заявленного дополнительного оборудования. Но данное требование вступит в силу позже, а пока его выполнение или невыполнение факультативно. Следовательно, АЗС могут продолжить работу и с колонками старого образца. Но рано или поздно требование будет прописано в соответствующем нормативно-правовом акте и станет обязательным.

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