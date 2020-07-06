Власти выступили против снижения цен на топливо

Против доступной стоимости топлива выступили сразу четыре министерства — энергетики, финансов, экономики, транспорта, а также Федеральная антимонопольная служба.

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В мае 2020 года Независимый топливный союз (НТС) и, в частности, его глава Павел Баженов направил в Минэнерго и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) предложения о приостановлении демпферного механизма и отмене запрета на ввоз в страну дешевого топлива, что позволило бы снизить цены на АЗС.

Предложение НТС было отвергнуто после обсуждения министерствами.

Разработанный демпферный механизм — палка о двух концах. Он не позволяет ценам расти внутри страны, если стоимость топлива повышается на мировом рынке. Но при этом он же мешает снижению стоимости топлива в рознице, если на мировом рынке цены падают.

В ответе министерств, которое появилось в распоряжении «Ведомостей», говорится о нецелесообразности отмены демпфера до конца 2020 года, так как это может дестабилизировать цены на АЗС. Как уточнили в Минфине, доходы, получаемые в результате действия демпфера, питают социальные расходы бюджета.

Согласно данным Росстата, средняя стоимость одного литра бензина АИ-92 в России в 2020 году составила 44,6 рубля, АИ-95 — 48,2 рубля. При этом, согласно прогнозу Минэнерго, стоимость топлива по стране в 2020 году увеличится на 4% (в пределах инфляции), а в 2022 году средняя стоимость одного литра топлива составит от 48,37 до 50,19 рубля. К 2024 году цена вырастет до 48,67–51,41 рублей.

В России появилась новая услуга по отпуску топлива на АЗС в долг.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС