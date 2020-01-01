Проблемы с недоливом и качеством бензина выявили ОНФ и «Мониторинг АЗС».

Эксперты исследовали 100 заправочных станций различных брендов в Москве и Московской области по показателям недолива и октанового числа бензина АИ 92-К5. Исследование было проведено в июле 2020 года.

Недоливали топливо на 58 АЗС из 100 проверенных, из них в требования ГОСТа по точности отпускаемого бензина не уложились 45 АЗС, а на 13 АЗС недолив хоть и выявлен, он незначительный и укладывается в требования госстандарта. При этом на 27 АЗС зафиксирован перелив топлива, лишь на 15 АЗС отпускали топливо точно и не нарушая нормативов.

На одной из заправок недолили 7,36% бензина, то есть при заливке полного бака в 50 л, недолив бы составил 3,68 л. В среднем же недолив топлива чуть превышает 1%.

На 75 АЗС отпускаемый бензин был надлежащего качества, а на 19-ти октановое число проданного топлива было ниже АИ 92 (с учетом погрешности измерений), на 6 — с октановым числом выше АИ 92.

Эксперты напоминают, что для эксплуатации автомобиля потенциально опасен как бензин с меньшим октановым числом, так и с большим, чем предписано производителем транспортного средства.

Данные исследования направят в Росстандарт для более тщательного изучения.

От недолива на АЗС должен защитить новый ГОСТ.



Фото: Александр Щербак/ТАСС