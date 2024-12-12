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Названы сроки покрытия российских трасс интернетом LTE

Глава Минцифры Шадаев: Дороги России покроют интернетом LTE на 98% к 2030 году

Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на заседании комитета по экономической политике заявил, что к 2030 году 98% автодорог общего пользования в РФ будет обеспечено современной LTE-инфраструктурой. При этом он назвал доступность интернета LTE на трассах «отдельной задачей».

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В числе дорог общего пользования значатся федеральные и региональные трассы, в названиях которых есть приставки «М» и «Р». Буква «М» при этом обозначает связь с российской столицей, а «Р» – регионы страны (Р-242 Пермь – Екатеринбург).

Ранее «За рулем» перечислил самые частые поломки в машине в сильные холода.

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Источник: сайт Совета Федерации

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / macrovector
Количество просмотров 19
12.12.2024 
Фото:freepik / macrovector
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