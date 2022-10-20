О самолетах нового поколения, которые появятся уже через год, рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Серийный выпуск российских «Суперджетов» начнется в 2024 году. В них заменены порядка 40 важных компонентов, которые прежде поставлялись из-за рубежа. В результате самолеты изменились настолько, что речь уже идет об их новом поколении.

«Сейчас в Комсомольском филиале корпорации „Иркут“ идет сборка пяти первых фюзеляжей SSJ New, они находятся в разной степени готовности. Опытный образец, которому предстоит совершить первый полет в 2023 году, сейчас уже начали оснащать системами и агрегатами российского производства. Еще один планер доставлен в ЦАГИ для проведения наземных испытаний», — рассказал РГ Денис Мантуров.

Он подчеркнул, что серийные поставки возможны сразу после получения сертификата. То есть первые «Суперджеты» с российскими двигатели ПД-8 и прочим замещенным оборудованием могут быть переданы авиакомпаниям уже в конце 2023 года. В 2024 году производство самолетов будет поставлено на поток и на предприятии соберут 20 машин. Далее все будет зависеть от потребностей рынка. То есть производство самолетов может быть увеличено.

«Хочу особо отметить, что это не просто ремоторизация на отечественный двигатель — речь идет о создании фактически новой машины, на ней будут заменены около 40 импортных систем и агрегатов. В этой работе задействована большая кооперация — предприятия, входящие в ОДК, КРЭТ, „Технодинамику“ и многие другие. Очень важно, чтобы она сработала слаженно и все поставщики выполнили стоящие перед ними задачи», — отмечает Денис Мантуров.

Также готовится самолет нового поколения МС-21. В 2024 году будет выпущено 6 таких машин, а затем производство будет увеличено до 72 самолетов в год.

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«Понимая, что он (МС-21. — Прим. ред.) по всем показателям не уступает „одноклассникам“, изначально планировалось, что проектная мощность составит 72 самолета в год. Сегодня эти планы сохраняются, и перед нами открываются новые возможности. Спрос на отечественные самолеты будет только расти с постепенным выбытием иностранных бортов из парка наших авиакомпаний. Таким образом, появился не только высококлассный продукт, но и рыночная ниша для него», — говорит Денис Мантуров.

К 2030 году в России планируется выпустить тысячу самолетов нового поколения, которые отвечают всем мировым стандартам по экономике, экологии, эргономике и эксплуатационным характеристикам.

Нивы получили новые опции, но стоят с ними по-прежнему умеренно — от 687 900 за Lada Niva Legend и от 879 900 рублей за Niva Travel.

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Фото: Гавриил Григоров/ТАСС, Zuma\TASS