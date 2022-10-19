Нивы получили новые опции

С ними внедорожники Lada можно купить по цене от 687 900 (Niva Legend) и от 879 900 рублей (Niva Travel).

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У дилеров Lada появились новые Нивы с кондиционерами и подогревами передних сидений.

Lada Niva Travel получил эти опции сразу в трех версиях — Comfort, Black и Comfort Off-road.

Самая доступная по цене комплектация Comfort, в которую входят подогревы и кондиционер, стоит от 879 900 рублей, если покупатель воспользуется государственной программой льготного автокредитования. Без этой скидки внедорожник в версии Comfort стоит от 1 099 900 рублей.

Lada Niva Travel

В комплектации Black цена автомобиля составляет от 901 500 рублей (при льготном автокредитовании). Без скидок такая Lada Niva Travel обойдется в 1 126 900 рублей.

Самую дорогую версию Comfort Off-road, воспользовавшись льготным автокредитом, можно купить за 910 300 рублей. Без скидок автомобиль в этой комплектации стоит от 1 137 900 рублей.

Более доступная по цене Lada Niva Legend оснащается обогревами передних сидений и кондиционером только в комплектации Luxe. Стоит такой внедорожник, покупаемый с оформлением льготного автокредита, от 687 900 рублей. Без скидки цена машины составит от 859 900 рублей.

Lada Niva Legend

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Напомним, что воспользоваться программой льготного кредитования могут семьи с одним ребенком и более, начинающие водители, которые покупают свой первый автомобиль, а также учителя и медицинские работники.

К участию в госпрограммах льготного автокредитования могут допустить новые категории граждан.

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Фото: АВТОВАЗ