Льготные автокредиты получат не только семьи и новички

АВТОВАЗ предлагает расширить программу льготного автокредитования и включить в нее военных и пенсионеров.
Напомним, что сегодня воспользоваться программой, дающей 20-процентную скидку на покупку автомобиля стоимостью до 2 млн рублей в кредит (35-процентную — на электромобили), могут семьи и водители, покупающие свой первый в жизни автомобиль.
Добавление новых категорий граждан позволит поддержать спрос на российские автомобили, заявляет президент АВТОВАЗа Максим Соколов.
«Нам всем необходимо стимулирование спроса. Мы видим, что сейчас идет резкая просадка спроса. В данном случае речь не идет о какой-то финансовой поддержке непосредственно АВТОВАЗа или других компаний. Мы говорим про социальную поддержку тех слоев населения, которые могут купить автомобили, но по понятным причинам откладывают приобретение товаров длительного спроса», — цитирует РИА «Новости» слова Соколова.
Льготное автокредитование сегодня стало основным драйвером поддержки спроса на продукцию отечественного автопрома, рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Поэтому программа будет продлена и на 2023 год.
Примет ли при этом министерство предложение Максима Соколова, пока неизвестно.
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