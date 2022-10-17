Льготные автокредиты получат не только семьи и новички

К участию в госпрограммах льготного автокредитования могут допустить новые категории граждан.

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АВТОВАЗ предлагает расширить программу льготного автокредитования и включить в нее военных и пенсионеров.

Напомним, что сегодня воспользоваться программой, дающей 20-процентную скидку на покупку автомобиля стоимостью до 2 млн рублей в кредит (35-процентную — на электромобили), могут семьи и водители, покупающие свой первый в жизни автомобиль.

Добавление новых категорий граждан позволит поддержать спрос на российские автомобили, заявляет президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

«Нам всем необходимо стимулирование спроса. Мы видим, что сейчас идет резкая просадка спроса. В данном случае речь не идет о какой-то финансовой поддержке непосредственно АВТОВАЗа или других компаний. Мы говорим про социальную поддержку тех слоев населения, которые могут купить автомобили, но по понятным причинам откладывают приобретение товаров длительного спроса», — цитирует РИА «Новости» слова Соколова.

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Льготное автокредитование сегодня стало основным драйвером поддержки спроса на продукцию отечественного автопрома, рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Поэтому программа будет продлена и на 2023 год.

Примет ли при этом министерство предложение Максима Соколова, пока неизвестно.

У производителей из Поднебесной есть идея, как увеличить продажи своих автомобилей, снизив на них цены.

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