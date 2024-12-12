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Пираньи в нашем пруду: глава автоконцерна об экспансии китайских брендов в России

АВТОВАЗ намерен выпустить на рынок к 2030 году 12 новых модификаций и моделей

АВТОВАЗ планирует до 2030 года выпустить 12 новых модификаций и моделей, включая новое семейство Lada Iskra и кроссовер на базе Lada Vesta. Об этом рассказал глава автоконцерна Максим Соколов.

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Мнение специалиста

Максим Соколов, глава автоконцерна АВТОВАЗ

– Мы подтверждаем эти планы. Если бы мы не были гибкими, то мы не смогли бы принять быстрых управленческих решений. Мы реагировали на вызовы с точки зрения санкционного давления и выхода акционеров, владеющих большинством предприятий наших поставщиков. Сегодня в линейке поставщиков более 1600 предприятий, на которых трудятся 500 тыс. человек, и мы осознаем огромную ответственность, которую несет АВТОВАЗ как флагман отечественного автопрома.

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Соколов уточнил, что совет директоров АВТОВАЗа поставил план по выпуску 500 тыс. автомобилей в 2025 году. Такие обязательства предприятие способно реализовать, учитывая, что с конвейера каждые 25 секунд сходит новый автомобиль, подчеркнул Соколов. При этом он сказал, что рынок зависит от макроэкономических и геополитических факторов, например, в настоящее время наблюдается снижение рынка на 30%.

«Китайские компании, как пираньи в нашем пруду, устроили между собой грызню за наш сектор. То, что мы до сих пор держим около 30% рынка, – это большое достижение. Но это в количестве проданных автомобилей. А если говорить о деньгах, то нам принадлежит всего 10% рынка. Если рынок сузится, мы будем подстраиваться», – заверил глава предприятия.

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Пока не вступил в силу повышенный утильсбор, доминирующие на рынке китайские производители завезут в Россию порядка 500 тыс. автомобилей. Когда реализуют все эти модели, АВТОВАЗ намерен «биться в открытую», заявил Соколов. Речь идет о барьерах для автопрома КНР в виде таможенно-тарифной политики и утильсбора. И вот тогда конвейеры АВТОВАЗа переведут на другую скорость производства, подытожил Соколов.

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Источник: iz.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 29
12.12.2024 
Фото:АВТОВАЗ
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