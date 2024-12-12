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На рынке появится конкурент Fiat Pulse и Renault Kardian — кроссовер уже тестируют

В Сети появились шпионские фото кроссовера Volkswagen Terra во время тестов

Volkswagen на прошлой неделе анонсировал скорый выход на рынок нового субкомпактного кроссовера Terra для развивающихся рынков. И вот уже на дорогах Аргентины и Бразилии фотошпионы заметили новинку во время прохождения тестов.

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Это свидетельствует о том, что немецкий автопроизводитель торопится побыстрее вывести машину в продажу. Terra прочат в конкуренты Fiat Pulse и Renault Kardian.

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Ожидается, что Volkswagen Terra займет место в модельной SUV-линейке VW на ступеньку ниже модели Nivus. Выпуск новинки наладят в Сан-Паулу, в основе авто лежит платформа MQB-A0, известная по моделям Polo, T-Cross, Nivus и Virtus. Учитывая габариты, скорее всего кроссовер будет составлять в длинуц не менее четырех метров. А колесную базу в 2566 мм позаимствует у Polo.

Силовой агрегат представлен мотором TSI объемом 1,0 л мощностью 116 л.с., в паре с ним будет работать «механика» в базовых комплектациях и 6-скоростной «автомат» в более дорогих версиях.

Volkswagen Terra
Volkswagen Terra
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Источник: daily-motor.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash | Daily Motor
12.12.2024 
Фото:Unsplash | Daily Motor
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