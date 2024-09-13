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Унификация заканчивается на средней стойке: тестируем кросс-купе Volkswagen Teramont X

«За рулем» выявил сильные и слабые стороны кросс-купе Volkswagen Teramont X

Китай сегодня остался чуть ли не единственным источником новых импортных автомобилей для нашего рынка. Даже для тех, кто китайских машин страшится как огня. Новые Фольксвагены в полном составе везут именно оттуда.

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А едут к нам окольными путями не только привычные Тигуаны и Джетты, но и более оригинальные звери. Volkswagen Teramont X версия кросс-купе знакомого нам Терамонта. Новенький Teramont X обойдется в 6,5 млн рублей. Что ж, посмотрим на полноприводный вариант с двухлитровым турбомотором (220 л. с.) и роботом DSG.

Volkswagen Teramont X
Volkswagen Teramont X

А теперь горбатый!

Кросс-купе не всегда удаются ладными на вид, но Teramont X получился вполне себе. Унификация с обычным Терамонтом заканчивается на средней стойке.

Из-за легкой кормы Teramont X резвее меняет курс. Обратная связь «по рулю» – отменная
Из-за легкой кормы Teramont X резвее меняет курс. Обратная связь «по рулю» – отменная

Дальше идет полная неизвестность по кузовным элементам. Радоваться, что передняя оптика подойдет от купленных официально в России Терамонтов, рано. Она иная, но это связано с рестайлингом.

Передняя панель сильно отличается от знакомого нам Терамонта. Но она унифицирована с рестайлинговой моделью. К эргономике вопросов нет.
Передняя панель сильно отличается от знакомого нам Терамонта. Но она унифицирована с рестайлинговой моделью. К эргономике вопросов нет.

Салон у кросс-купе и универсала идентичен. Экран медиасистемы завоевывает всё больше пространства, из-за чего центральным дефлекторам пришлось ужаться и съехать вниз. Похоже, на эффективности климат-контроля это не сказалось.

При желании медиасистему можно перепрошить для русификации. Но при наличии протоколов Android Auto и Apple CarPlay это не очень-то и нужно.
Виртуальная приборная панель не бликует. Среди различных вариантов дизайна есть привычный, с классическими приборами.

Материалы хороши, всё подогнано качественно. И, самое главное, эргономика прекрасна. Полно места и на втором ряду. Конечно, на фоне обычного бескрайнего Терамонта сзади есть легкое чувство клаустрофобии из-за сгорбленной крыши. Но в абсолюте места много, сиденья регулируются.

Передние сиденья удачно спрофилированы и отлично распределяют нагрузку. Это тот момент, который выгодно отличает европейские бренды от большинства китайских.
На втором ряду чуть меньше места над головой в сравнении с обычным универсалом. Есть свой блок климат-контроля, обогревы и дефлекторы.

Главной жертвой стиля стал багажник. Из-за укороченного свеса и покатой пятой двери там при всём желании не будет третьего ряда. И всё же багажник по вместимости ничуть не хуже того же Туарега или какого-нибудь BMW X5. Так что даже в кросс-купейном виде Teramont способен претендовать даже на семейные ценности.

Багажник – вот чем Teramont под грифом Х отличается от обычного Терамонта.
В подполье есть докатка и неплохой органайзер.

Порода

Модульная платформа MQB хороша вне зависимости от того, насколько большой кузов на нее водрузили. Teramont X совершенно невозмутим на прямой автостраде, какие бы внешние факторы на него не воздействовали. При этом в каждую секунду я четко понимаю, что происходит под передними колесами.

Крохотный тумблер стал фирменным для всех ВАГов.
Крохотный тумблер стал фирменным для всех ВАГов.

А если резко рвануть руль, большой кроссовер хищно и без лишних вопросов меняет полосу движения. В этом аспекте кросс-купе будет получше своего прародителя.

Еще бы подвеску помягче, а то стыки и ямы бесследно не проходят. Сумятицу вносят и огромные катки с «изолентой» шин 265/45 R21. Кросс-купе больше любит ровные дороги, даже когда они скользкие. Муфта Haldex передает момент совершенно незаметно для водителя.

Помимо обычного режима движения есть еще пять дополнительных.
Помимо обычного режима движения есть еще пять дополнительных.

Двигатель у «Икса» только один – двухлитровый турбомотор мощностью 220 л. с. Двигатель DKX родом из третьей генерации серии ЕА888. Детские болячки остались давно позади, а все расходники можно найти в наличии. Да еще и с ассортиментом заменителей.

Сегодня двухлитровый TSI в целом неплох по надежности. Кроме того, расходники и запасные части есть в наличии и с ассортиментом аналогов.
Сегодня двухлитровый TSI в целом неплох по надежности. Кроме того, расходники и запасные части есть в наличии и с ассортиментом аналогов.

Конечно, 220 л. с. для двухтонного кроссовера не впечатляют. Но и упрекнуть Teramont в отсутствии динамики нельзя. Крутящий момент в 350 ньютон-метров доступен с самых низов и остается в деле до отсечки. А расход топлива укладывается в десять литров на сотню. Очень хорошо для большого и мощного полноприводника.

Восток-запад

Хотя Volkswagen Teramont X сделан в Китае, это полноценный проевропейский кроссовер. Со знакомыми агрегатами, выверенным поведением и продуманной эргономикой.

Чтобы стать обладателем полно- приводного Терамонта X (машины с передним приводом к нам не везут), нужно минимум 6,3 млн рублей. И нет никакой гарантии, что в случае кузовного ремонта автомобиль не зависнет на несколько месяцев в ожидании деталей.

Ну а когда захочется продать машину, ждать месяцы не придется. В вопросах ликвидности на вторичке даже китайский Volkswagen уделает любой китайский же бренд.

  • Про новые вариации Volkswagen Teramont вы можете узнать здесь.
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Виноградов Александр
Фото:Кульнев Александр
Количество просмотров 3048
13.09.2024
Фото:Кульнев Александр
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Отзывы о Volkswagen Teramont ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Volkswagen Teramont  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Красавец!
Недостатки:
Ломучесть Вага.
Комментарий:
Я считаю,что Биг Маг удался на славу! Здесь происходит не столько рождение новой модели,но отточенное увеличение Бестселлера в лице Тигуана! На престижный Таурег не тянет,но любителям закинуть удочку и загрузить огромное семейство подойдет,людям в джинсах за тысячу рублей! Если не быть многословным,машина хороша для любителей побольше картофеля и багажа-изысканным людям,а не нашим попугаям,любящим покупать под копирку Двухсотого Крузака!!!
-3