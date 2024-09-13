Унификация заканчивается на средней стойке: тестируем кросс-купе Volkswagen Teramont X

«За рулем» выявил сильные и слабые стороны кросс-купе Volkswagen Teramont X

Китай сегодня остался чуть ли не единственным источником новых импортных автомобилей для нашего рынка. Даже для тех, кто китайских машин страшится как огня. Новые Фольксвагены в полном составе везут именно оттуда.

А едут к нам окольными путями не только привычные Тигуаны и Джетты, но и более оригинальные звери. Volkswagen Teramont X – версия кросс-купе знакомого нам Терамонта. Новенький Teramont X обойдется в 6,5 млн рублей. Что ж, посмотрим на полноприводный вариант с двухлитровым турбомотором (220 л. с.) и роботом DSG.

Volkswagen Teramont X

А теперь – горбатый!

Кросс-купе не всегда удаются ладными на вид, но Teramont X получился вполне себе. Унификация с обычным Терамонтом заканчивается на средней стойке.

Из-за легкой кормы Teramont X резвее меняет курс. Обратная связь «по рулю» – отменная

Дальше идет полная неизвестность по кузовным элементам. Радоваться, что передняя оптика подойдет от купленных официально в России Терамонтов, рано. Она иная, но это связано с рестайлингом.

Передняя панель сильно отличается от знакомого нам Терамонта. Но она унифицирована с рестайлинговой моделью. К эргономике вопросов нет.

Салон у кросс-купе и универсала идентичен. Экран медиасистемы завоевывает всё больше пространства, из-за чего центральным дефлекторам пришлось ужаться и съехать вниз. Похоже, на эффективности климат-контроля это не сказалось.

При желании медиасистему можно перепрошить для русификации. Но при наличии протоколов Android Auto и Apple CarPlay это не очень-то и нужно. Виртуальная приборная панель не бликует. Среди различных вариантов дизайна есть привычный, с классическими приборами.

Материалы хороши, всё подогнано качественно. И, самое главное, эргономика прекрасна. Полно места и на втором ряду. Конечно, на фоне обычного бескрайнего Терамонта сзади есть легкое чувство клаустрофобии из-за сгорбленной крыши. Но в абсолюте места много, сиденья регулируются.

Передние сиденья удачно спрофилированы и отлично распределяют нагрузку. Это тот момент, который выгодно отличает европейские бренды от большинства китайских. На втором ряду чуть меньше места над головой в сравнении с обычным универсалом. Есть свой блок климат-контроля, обогревы и дефлекторы.

Главной жертвой стиля стал багажник. Из-за укороченного свеса и покатой пятой двери там при всём желании не будет третьего ряда. И всё же багажник по вместимости ничуть не хуже того же Туарега или какого-нибудь BMW X5. Так что даже в кросс-купейном виде Teramont способен претендовать даже на семейные ценности.

Багажник – вот чем Teramont под грифом Х отличается от обычного Терамонта. В подполье есть докатка и неплохой органайзер.

Порода

Модульная платформа MQB хороша вне зависимости от того, насколько большой кузов на нее водрузили. Teramont X совершенно невозмутим на прямой автостраде, какие бы внешние факторы на него не воздействовали. При этом в каждую секунду я четко понимаю, что происходит под передними колесами.

Крохотный тумблер стал фирменным для всех ВАГов.

А если резко рвануть руль, большой кроссовер хищно и без лишних вопросов меняет полосу движения. В этом аспекте кросс-купе будет получше своего прародителя.

Еще бы подвеску помягче, а то стыки и ямы бесследно не проходят. Сумятицу вносят и огромные катки с «изолентой» шин 265/45 R21. Кросс-купе больше любит ровные дороги, даже когда они скользкие. Муфта Haldex передает момент совершенно незаметно для водителя.

Помимо обычного режима движения есть еще пять дополнительных.

Двигатель у «Икса» только один – двухлитровый турбомотор мощностью 220 л. с. Двигатель DKX родом из третьей генерации серии ЕА888. Детские болячки остались давно позади, а все расходники можно найти в наличии. Да еще и с ассортиментом заменителей.

Сегодня двухлитровый TSI в целом неплох по надежности. Кроме того, расходники и запасные части есть в наличии и с ассортиментом аналогов.

Конечно, 220 л. с. для двухтонного кроссовера не впечатляют. Но и упрекнуть Teramont в отсутствии динамики нельзя. Крутящий момент в 350 ньютон-метров доступен с самых низов и остается в деле до отсечки. А расход топлива укладывается в десять литров на сотню. Очень хорошо для большого и мощного полноприводника.

Восток- запад

Хотя Volkswagen Teramont X сделан в Китае, это полноценный проевропейский кроссовер. Со знакомыми агрегатами, выверенным поведением и продуманной эргономикой.

Чтобы стать обладателем полно- приводного Терамонта X (машины с передним приводом к нам не везут), нужно минимум 6,3 млн рублей. И нет никакой гарантии, что в случае кузовного ремонта автомобиль не зависнет на несколько месяцев в ожидании деталей.

Ну а когда захочется продать машину, ждать месяцы не придется. В вопросах ликвидности на вторичке даже китайский Volkswagen уделает любой китайский же бренд.

Про новые вариации Volkswagen Teramont вы можете узнать здесь.