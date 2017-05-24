VW Teramont размножается: тест-драйв купе-кроссовера и пикапа

Автору ЗР посчастливилось одним из первых познакомиться с перспективными моделями марки Volkswagen — прототипами Tanoak и Atlas Cross. Оба шоу-кара — близкие родственники кроссовера Volkswagen Atlas, на нашем рынке известного под именем Teramont. Решения о запуске пикапа в серию пока нет, зато серийный Кросс появится уже в 2019 году.

Когда все три Атласа стоят рядом, легко узреть разницу между ними и в полной мере осознать их общность.

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Литокарпус густоцветковый. Вечнозеленое дерево или куст семейства буковых, произрастает только на территории Северной Америки — в Орегоне и Калифорнии, и нигде больше. Плодоносит желудями. Пожалуй, это всё, что вам следует знать о растении, которое в англоязычном мире известно также как таноак.

А вот в автомобильном мире Tanoak — это американский пикап немецкого происхождения, который отпочковался от кроссовера Volkswagen Atlas, на нашем рынке известного под именем Teramont. Правда, пикап пока не состоялся как полноценная модель, на данный момент это всего лишь шоу-кар.

Равно как и другой автомобиль — Atlas Cross Sport, который станет еще одной ветвью семейства терамонтовых. Это как бы спортивная версия обычного Атласа — с хэтчбекообразным кузовом и пятиместным салоном. Обе машины были обнародованы еще весной, а на конкурс элегантности в Пеббл-Бич прототипы привезли, чтобы подтвердить серьезность намерений запустить их в серийное производство. Иначе зачем нужно было приглашать меня на тест-драйв концепткаров?

Даже не аль денте

Решения о запуске пикапа в серию пока что нет. А вот о Кроссе немцы говорят едва ли не как о свершившемся факте: дескать, серийная машина гарантированно появится в 2019 году. Хотя, как мне кажется, и с грузовым Атласом никаких проблем не возникнет: материализовать Tanoak на конвейере ничуть не сложнее, чем Cross. Если отбросить в сторону все концептуальности шоу-кара, то в сухом остатке получится почти готовый продукт, ведь его начинка, по сути, серийная. Однако прототипы, на которых мне удалось поездить по знаменитой 17‑мильной дороге, петляющей вдоль берега Тихого океана близ Пеббл-Бич, выглядят, мягко говоря, «недоваренными».

На фото интерьер Кросса выглядит нарядно, даже богато. Салон серийного кроссовера будет скромнее.

Виртуальные приборы и огромные мультимедийные экраны в перспективе распространятся на большинство Фольксвагенов. Можно предположить, что мультимедийное оснащение всех Атласов будет приведено к общему знаменателю.

На центральном туннеле Кросса — переключатель режимов движения и отдельная кнопка, отвечающая за выбор сугубо электрического режима.

У прототипов кресла оказались не слишком удобные, не все регулировки работали должным образом.



По всему видно, что шоу-кары сделаны на коленке. Салоны явно не до конца проработаны в деталях. Например, у Кросса не функционирует регулировка зеркал — кнопки, по сути, нарисованы. Опущенные в двери стёкла болтаются с приличной амплитудой, а вывернутые до упора колёса цепляют колесные арки. У обеих машин вещевые ящики не открываются, а дисплеи бутафорской мультимедийки хоть и светятся, но показывают всякую ерунду и не реагируют на прикосновения. Да и вообще, быстрее 30 км/ч обе машины не едут в принципе.

Так что тест-драйв вышел довольно бессмысленным. Но нет никаких оснований полагать, что эти машины в реальном воплощении не будут уступать Терамонту, ходовые качества которого весьма хороши.

Расположенная за кабиной дуга может смещаться назад и служить опорой для перевозки, например, лодки или сёрфа.

От малого до великого

Пикап и «кросс-купе» (без кавычек тут не обойтись) создаются на платформе MQB, взрастившей на себе уже два десятка моделей концерна Volkswagen, включая Atlas/Teramont. В случае с пикапом Tanoak это весьма любопытная особенность: обычно подобный автомобильный жанр подразумевает рамную конструкцию, а у него будет несущий кузов! Мы знаем подобные примеры: первым пикапом с несущим кузовом стала Honda Ridgeline, которая выпускается уже во втором поколении и благополучно продается в Северной Америке.

Начинка у Таноака вполне логичная: мотор 3.6 V6 мощностью 280 сил вкупе с полным приводом и 8-ступенчатым автоматом — как у нашего Терамонта. Но есть один важный нюанс: для пикапа заявлена двухступенчатая раздаточная коробка с понижающим рядом. Это понятно: такого рода технику часто используют в качестве тягача для всевозможных прицепов, катеров и трейлеров.

Небесполезная для пикапа понижающая передача в раздатке вряд ли пригодится кроссоверам. А вот Cross Sport неспроста сразу заявил о своей гибридности: не исключено, что подобной начинкой рано или поздно обзаведется и семиместный Atlas.

Tanoak на 402 мм длиннее обычного Атласа, колесная база на 281 мм больше. Внешность типично фольксвагеновская, и в целом сходство с исходником прослеживается совершенно четко — несмотря на бравурную светящуюся решетку радиатора и подсвеченные воздуховоды в бампере. Эти дизайнерские придумки не доживут до конвейера. А вот скрытые ручки задних дверей могут пойти в серию, чего я не одобряю: пользоваться ими не очень удобно.

Гибридизируй это!

По сравнению с пикапом кроссовер Atlas Cross Sport выглядит продуктом более изысканным, причем это касается не только дизайна, но и начинки. Рельефные колесные арки стилистически связывают Cross с исходным Атласом, но нос и корма решены иначе, а крыша — покатая, переходящая в плавно ниспадающее стекло двери багажника. Боковые стёкла без рамок непрактичны, зато эстетичны.

Судить о ходовых качествах пока рано. Машины передвигаются своим ходом — это всё, что можно сказать.

Всё той же V‑образной «шестерке» ассистирует пара электромоторов. Передний выдает 40 кВт, задний — 85 кВт. Совокупная мощность силовой установки составляет 360 сил, что позволяет Кроссу ускоряться до сотни за 5,7 секунды. В отличие от будущего пикапа (равно как и уже состоявшегося Терамонта), здесь не гидромеханический автомат, а 6-ступенчатый робот DSG.

Немцы говорят о двух модификациях. Топ-версия с подзарядкой от сети, располагающая батареей энергоемкостью 18 кВт·ч, способна проехать на электротяге до 70 километров. Максимальная скорость — 209 км/ч. Cross попроще будет иметь скромную батарею (2 кВт·ч) и мощность лишь 314 л.с. Максималка у него такая же, а для разгона до сотни потребуются дополнительные 1,2 секунды. Запас электрохода — не более двух с половиной километров.

Не исключено, что гибрид и в самом деле станет реальностью. Но будут и более прозаичные версии, в значительной степени унифицированные с Атласом/Терамонтом в его нынешнем виде.

Надеюсь, в недалеком будущем посчастливится уже по-настоящему поездить на новых машинах, причем в России.

Фото: Volkswagen