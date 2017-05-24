Куда они полезли? Volkswagen показал пикап для американцев

На мотор-шоу в Нью-Йорке Volkswagen представил концептуальный пикап, созданный на базе большого кроссовера Atlas/Teramont. Неужели немцы решили пободаться с американскими компаниями на их поле?

Volkswagen Atlas Tanoak

У немецкой марки уже есть один полноценный среднеразмерный пикап — Volkswagen Amarok, но для американцев эта модель так и останется неизведанной: уже при создании Амарока было решено, что в Северной Америке он продаваться не будет.

В то же время в США в этом сегменте в последнее время наблюдается небывалое оживление: Ford вернул на родину Ranger, Chevrolet недавно обновил Colorado, свою модель готовит и Ram. Естественно, в Volkswagen, который после Дизельгейта уделяет Северной Америке особое внимание, не могли обойти стороной этот сегмент.

Volkswagen Atlas Tanoak

В Нью-Йорке немцы показали концепт VW Atlas Tanoak. Таноак, он же липтокарпус густоцветковый, это растение семейства буковых, произрастающие в Калифорнии и Орегоне, так что и здесь Volkswagen отвесил реверанс американцам.

Машина построена на базе большого семиместного кроссовера Atlas/Teramont. То есть, имеет несущий кузов. Такую конструкцию имеет только одна модель в США: Honda Ridgeline, которая построена на одной «тележке» с кроссовером Pilot.

Volkswagen Atlas Tanoak

Дизайнеры Volkswagen не только отрезали у кроссовера крышу за стойками позади задних дверей, но и придали пикапу индивидуальную внешность, изменив переднюю и заднюю части автомобиля. Спереди пикап одновременно стал и брутальнее кроссовера и, «глянцевее» за счет светодиодных полосок, которыми щедро вместо хрома украшены радиаторная решетка и ниши противотуманок. А с задней части концепт и вовсе навевает ассоциации с Mercedes-Benz X-класса. Колесную базу растянули, чтобы увеличить грузовую платформу (ее длина 1628 мм), так что длина пикапа на 280 мм больше, чем у кроссовера (5438 мм). Плюс — увеличенный до 200 мм дорожный просвет и 20-дюймовые колеса с зубастой резиной.

Volkswagen Atlas Tanoak

Интерьер машины практически такой же, что у показанного накануне предсерийного кроссовера Atlas Cross Sport. Единственное отличие: селектор автомата имеет фиксированные позиции.

Техническую начинку фольксвагенцы не трогали: у пикапа тот же 3,6-литровый V6 мощностью 280 л.с., что и у кроссовера, 8-ступенчатый автомат и полный привод с электронно подключаемым задним приводом. Правда, добавлена понижайка, но зачем она машине с несущим кузовом немножко непонятно.

Volkswagen Atlas Tanoak

Немцы, представляя Volkswagen Atlas Tanoak, не уставали повторять, что это лишь концепт и шоу-кар. Но под давлением признались, что хотят проверить реакцию публики на такую машину и уже потом принять окончательное решение. Большой погоды пикап на базе кроссовера, конечно же, не сделает, но для имиджа марки в США он бы был как нельзя к месту. Потому не исключено, что машина все же станет серийной, возможно, она появится в гамме при первом рестайлинге Atlas/Teramont.

В начале года пикапы неожиданно вырвались вперед по динамике продаж на российском рынке.

В марте у нас начали продажи первого премиального пикапа, Mercedes-Benz X-класса.

Фото: Volkswagen