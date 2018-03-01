Какие автомобили продаются лучше всего в России: пикапы задают темп!

Первый месяц года продемонстрировал мощный рост продаж новых автомобилей — плюс 31,8% к январю 2017-го. В лидерах по-прежнему кроссоверы и внедорожники (SUV), но по динамике продаж вперед неожиданно вырвались пикапы.

В январе на российском рынке было продано 96,3 тыс. новых легковых автомобилей (без коммерческих, которые учитываются в статистике АЕБ). Это на 31,8% больше, чем в январе 2017 года. Выросли продажи во всех сегментах, но наибольший рост продемонстрировали пикапы (+76,9%), что во многом объясняется крайне низкой прошлогодней базой и отложенным спросом, который в большей мере коснулся этих специфических автомобилей.

Лидирует на рынке легковых автомобилей класс SUV, на его долю приходится 43,2%, сообщает «Автостат». Рост продаж внедорожников и кроссоверов в январе по сравнению с тем же месяцем прошлого года составил 37,6%. Всего таких машин было реализовано 41,6 тыс. штук. Лидера угадать несложно — это кроссовер Hyundai Creta (3833 шт.; +49,4%). В ведущую тройку также попали Kia Sportage (3067 шт.; +96%) и Renault Duster (2510 шт.; +35,8%).

Догоняет лидера по объемам продаж класс В, автомобили которого разошлись тиражом в 37,2 тыс. экземпляров (+26,4%). Доля этого сегмента составила 38,7%. В тройке популярных: Lada Vesta (6696 шт.; +63,8%), Kia Rio (6582 шт.; +15,6%) и Lada Granta (5315 шт.; +14,9%).

На третьей позиции по доле рынка находится С-класс, правда, от лидеров он отстает существенно, имея в своей копилке долю лишь в 7,2%. Было продано 7 тыс. таких машин, рост к АППГ составил 30%. Ведущие модели в нем следующие: Kia cee’d (1910 шт.; +109,9%), Skoda Octavia (1387 шт.; +11,1%) и Nissan Almera (912 шт.; —2,5%).

Оставшиеся сегменты представлены на российском рынке долями, составляющими менее 5%.

Наименьшей популярностью, как и прежде, пользуются маленькие машины (класс А), их доля на рынке всего 0,2%, а нашли своих покупателей в январе всего 200 таких автомобилей.

В классе D (доля 4,7%) прибавка составила 21,7%, всего на рынке разошлось 4,6 тыс. таких машин. Стоит отметить класс LAV (фургоны) с 1-процентной долей рынка, который также показали хорошую динамику продаж (+50,9%). В январе на рынке было реализовано 2,5 тыс. таких машин. Среди лидеров: Lada Largus (2268 шт.; +45,2%), Renault Dokker (136 шт.) и VW Caddy (37 шт.; —32,7%).

У «динамичных» пикапов, которых продали 600 штук (доля рынка 0,6%), самыми популярными стали УАЗ Пикап (218 шт.; +156,5%), Toyota Hilux (207 шт.; +47,9%) и Mitsubishi L200 (119 шт.; +205,1%).

Другое любопытное исследование «Автостата» касалось регионов, куда уходят подержанные автомобили из Москвы. Многие машины осели в Краснодарском крае, Ростовской и Калужской областях.

Самыми популярными марками в России на сегодняшний день являются Lada, Toyota и Nissan.



Фото: УАЗ