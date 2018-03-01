Mercedes-Benz привез в Россию Х-класс: грузовик по цене дорогого кроссовера

Российское отделение Mercedes-Benz объявило цены на пикап, который оказался заметно дороже своих конкурентов.

Вернее, конкурента: в России у Х-класса по сути единственный прямой соперник — пикап Volkawagen Amarok, хотя технически и с ним его нельзя сравнивать: Volksawgen массовая марка, а Mercedes-Benz — премиальная. И за премиум надо платить.

В русском офисе Mercedes-Benz, похоже, и сами не определились с позиционированием модели, которая у нас представлена, как и на других рынках, в версиях X220d и X250d: машину называют то внедорожником, то «рабочей лошадкой». Обе версии оснащены 2,3-литровым турбодизелем Nissan. В первом варианте он выдает 163 л.с., а во втором, где использована вторая турбина, — 190 л.с. При этом автоматическая коробка передач доступна исключительно для более мощного варианта. Вне зависимости от двигателя пикап имеет жестко подключаемый полный привод.

Базовая версия Mercedes-Benz X220d с 6-ступенчатой коробкой передач в комплектации Pure обойдется минимум в 2 889 000 рублей! При этом в компании не раскрывают подробностей о комплектации автомобиля, ограничиваясь лишь общими фразами. Более мощная версия Progressive со 190-сильным мотором и автоматом 7G-Tronic предлагается уже за 3 169 000 рублей. Топовый же вариант Power обойдется минимум в 3 499 000 рублей.

Его оснащение раскрыто более подробно: здесь будут ABS и пробуксовочная система, ассистенты спуска с горы и помощи при старте, а также, естественно, ЭРА-ГЛОНАСС. Собственно, кожаный салон не входит в цену даже здесь: этим материалом в салоне обшиты руль, селектор коробки передач и рычага ручного тормоза. Также топовая версия получила аудиосистему с восемью динамиками, климат-контроль, камеру заднего вида и модуль подключения к интернету. Судя по всему, в качестве опций предложат рейлинги на крышу и петли в грузовую часть машины.

Volkswagen Amarok заметно дешевле: его базовая версия со 140-дизельным турбодизелем и механикой обойдется в 2 167 500 рублей, а топовая спецверсия Adventura для нашего рынка с 3-литровым турбодизелем (224 л.с.) и автоматом предлагается за 3 634 000 рубля. Чего уж говорить о Mitsubishi L200, Toyota Hilux или об УАЗе Пикапе, которые действительно являются рабочими лошадками.

Кстати, на автосалоне в Женеве Mercedes-Benz X-класса обзаведется версией с собственным турбодизелем: 3-литровым V6 мощностью 256 л.с. Версия X350d если и появится в России, то стоить будет явно больше 4 миллионов рублей…

Мы уже успели протестировать пикап Mercedes-Benz и узнать обо всех его плюсах и минусах.

Mercedes-Benz X-класса построен на базе пикапа Nissan Navara. Он же станет базой для нового большого внедорожника Nissan.

Фото: Daimler