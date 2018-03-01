Пикап X-класса открыл для Мерседеса новый рыночный сегмент.

Mercedes-Benz X-класса

Я зажмурился. Нет, мне не было страшно, когда автомобиль подпрыгнул на перегибе дороги, а потом проскользил в слепом повороте четырьмя колесами. Я просто хотел убедиться, что не сплю. Это действительно пикап! Грузовик, который едет как легковушка.

С несколькими неизвестными

Прыгнули мы на топовом X‑классе: его трехлитровая дизельная «шестерка» мощностью 190 кВт (258 л.с.) работает в паре с 7-ступенчатым автоматом 7G-Tronic Plus. Как я ни просился за руль этой машины — не дали! Такой «икс» оказался единственным в Сантьяго, и его использовали как гоночное такси.

Интерьер пикапа на фоне легковых моделей и кроссоверов выглядит аскетичным — и отделка попроще, и новомодного оборудования меньше. Но дух и фирменные черты Мерседеса ­присутствуют.

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Машины попроще оснащают четырехцилиндровыми моторами и подключаемым полным приводом. А у топ-модели X 350 d — постоянный полный. Тягу между передними и задними колесами распределяет многодисковая муфта, управляемая электроникой. Аналогичная схема реализована на новом G‑классе. Точные сроки появления самого крутого «икса» в России и тем более цéны неизвестны. Нацеливаются на второе ­полугодие.

Первыми к нам придут «иксы» с четырехцилиндровыми дизелями 2.3 (163 или 190 л.с.) — уже в конце весны. У них трансмиссия с подключаемыми передними колесами. Коробка — 6-ступенчатая механика или 7-ступенчатый автомат.

Сзади двое взрослых усядутся комфортно, троим будет тесновато. Ногам сидящего посередине пассажира мешают развитый трансмиссионный туннель и массивная центральная консоль.

В поисках лоха чилийского

Х‑класс построен на базе пикапа Navara. Однако родство Мерседеса и Ниссана прослеживается лишь в очертаниях кузова и форме дверных проемов. Почти все навесные детали у X‑класса оригинальные.

Лох — это вовсе не характеристика человека, а лиственное растение. И мне очень хотелось увидеть его вживую. Но оказалось, что в Чили, куда я прилетел для знакомства с X‑классом, лох не растет, хотя его разновидности распространены по всему миру и встречаются даже в России.

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Глобальный Х‑класс тоже разойдется по всему свету. Машины для латиноамериканского рынка начнут собирать в 2019 году на конвейере завода Renault в соседней Аргентине. А «европейские» X‑классы (в том числе для России) выпускает завод Ниссана в испанской Барселоне. Означает ли это, что X‑класс — это не столько Mercedes, сколько Nissan или Renault?

В основе X‑класса действительно пикап Nissan Navara. На Мерседесе прикинули, что экономически нецелесообразно создавать новую модель с нуля, и решили сделать ее в кооперации со стратегическим партнером. Ведь Nissan и Mercedes уже работали рука об руку над малолитражками Infiniti Q30 и Mercedes-Benz А‑класса.

X‑класс можно заказать в одном из трех вариантов исполнения, разнящихся внешней отделкой и оформлением интерьера. Например, машину в начальной комплектации Pure просто отличить по черному переднему бамперу, у версии Progressive он окрашен в цвет кузова, а в топовой Power добавляется блестящая защита днища.

Mercedes-Benz X-класса способен вскарабкаться в 100-процентный (примерно 50-градусный) подъем и штурмовать 600-миллиметровый брод. У него неплохие показатели геометрической проходимости — углы въезда и съезда составляют соответственно 30 и 25 градусов, а угол продольной проходимости (угол рампы) равен 22 градусам.



Немцы пошли дальше переклеивания эмблем и мелких косметических операций. По сути, остался только скелет, на который нарастили свежее мясо. У Х‑класса оригинальные экстерьер и интерьер. Перенастроены подвеска и рулевое управление, переписаны рабочие алгоритмы электронных систем, на некоторых версиях установлены собственные двигатели и коробки передач. Чтобы свести к минимуму вредные шумы и вибрации, усилили раму и силовой каркас кузова, дополнительно изолировали панели моторного щита и пола, заключили в капсулу трансмиссионный туннель. И старания немецких инженеров не пошли прахом.

Легковушка или грузовик?

Характером X‑класс больше напоминает кроссовер, нежели грузовичок. В Сантьяго и близ него прекрасные дороги, в том числе и скоростные магистрали, позволяющие оценить «легковые» возможности пикапа. И едет 190‑сильный дизель бодро — под педалью чувствуется дополнительный запас, вполне достаточный, чтобы тащить тонну разного добра. Но как поведет себя комфортная пружинная подвеска при полной загрузке автомобиля? Порожний-то Х‑класс мягко стелет и на асфальте, и на более-менее ровном проселке.

Подвеска пружинная. Спереди — независимая, на двойных поперечных рычагах, сзади — жесткий мост и продольные рычаги. Для Х‑класса предлагают два шасси, отличающихся друг от друга дорожным просветом и характеристиками пружин и амортизаторов: стандартное с клиренсом 202 мм и приподнятое на 20 мм, с увеличенным ходом подвески на отбой. Не исключено, что россиянам предложат оба варианта.

Съезжаю на внедорожную трассу с безжалостным рельефом. Предчувствия не обманули. Бах! — пикап клюнул носом на очередной неровности. Характерный звук пробоя говорит о том, что подвеске не хватает энергоемкости. Это на пустой машине, а уж с грузом просадить подвеску до ограничителей будет проще ­простого.

Испытание пыльными дорогами пикап не прошел (см. фото слева): фирменная крышка на кузов оказалась негерметичной. Хорошо, вещи я предусмотрительно положил в салон. Зато в кузов можно погрузить до 1,1 тонны груза. Колесные арки разнесены так, что между ними можно разместить стандартный европоддон.

Но в целом X‑класс неплохо себя чувствует на бездорожье — даже будучи на дорожных шинах. Передняя подвеска независимая, на двойных поперечных рычагах, сзади — мост. Передняя ось подключается жестко, в раздаточной коробке установлена понижающая передача, дополнительно можно заказать блокировку заднего дифференциала. Кроме того, в сложных условиях водителя подстрахуют электронные ассистенты — системы помощи при троганье в гору и контроля скорости на спуске, а также камеры по кругу, расширяющие обзор до 360 градусов.

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ Прежде Mercedes уже пробовал свои силы в разработке и производстве пикапов. В 1972–1976 годах на заводе в Аргентине на базе среднеразмерного седана 220 D (W115) выпускали модификацию с грузовым кузовом. Предлагали два варианта кабины — с одним рядом сидений и двумя рядами. А немецкая транспортная компания Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB)­ даже закупала эти пикапы для своих нужд. Другая попытка попробовать силы в этом классе — грузовички на базе Гелендвагена (W461). В числе построенных на этой платформе пикапов значились даже шестиколесные машины G 63 AMG 6×6. Но все они были не самостоятельными моделями, а производными от серийных легковушек и внедорожников.





А кто конкуренты?

В докризисные времена многие из экономии покупали пикапы вместо кроссоверов. Не уведет ли Х‑класс покупателей у других Мерседесов? Ведь он будет процентов на сорок дешевле близкого по размерам ­Мерседеса GLE.

Вряд ли! X‑класс насколько дешевле, настолько и проще. Пафоса меньше, интерьер и оснащение скромнее. В части техники тоже много различий. При схожих по мощности моторах на GLE устанавливают 9-ступенчатый автомат, а на X‑класс — 7-ступенчатый. Так что внутренних споров не будет.

Основным конкурентом X‑класса станет Volkswagen Amarok. А еще есть Toyota Hilux. Когда этот материал готовился, цéны на новый пикап официально объявлены не были. И мы логично предположили, что на Х-класс повесят сравнимые ценники — предположительно, от 2,2 млн рублей. Но, видимо, маркетологи посчитали, что хотя бы из соображений имиджа Мерседес не должен стоить столько же. Пикап с трехлучевой звездой в схожей с конкурентами комплектации будут предлагать в среднем на 700 тысяч дороже. Не погорячились ли с расчетами?

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Mercedes-Benz X-класса X 220 d 4Matic

X 250 d 4Matic Длина/ширина/высота/база 5340/1920/1819/3150 мм Кузов: длина/ширина/высота 1587/1560/475 мм Снаряженная/полная масса 2213/3250 кг 2234/3250 кг Двигатель дизельный, Р4, 16 клапанов, 2298 см³; 120 кВт/163 л.с. при 3750 об/мин; 403 Н·м при 1500–2500 об/мин дизельный, Р4, 16 клапанов, 2298 см³; 140 кВт/190 л.с. при 3750 об/мин; 450 Н·м при 1500–2500 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 12,9 с 11,8 с Максимальная скорость 170 км/ч 175 км/ч Топливо/запас топлива ДТ/73 л ДТ/73 л Расход топлива: смешанный цикл 7,6 л/100 км 7,9/100 км Трансмиссия полный привод; M6 полный привод; А7

Фото: Максим Сачков и Mercedes-Benz