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Jetour X70 Plus примерил новое «лицо»: подробности о новой версии кроссовера

29 июля стартуют продажи новой версии кроссовера Jetour X70 Plus 2025

Китайский автопроизводитель Jetour анонсировал выход обновленного кроссовера X70 Plus 2025 модельного года. Премьера автомобиля состоится уже 29 июля, и, судя по доступной информации, нас ждет ряд интересных изменений.

Jetour X70 Plus 2025 получил обновленный дизайн, который подчеркивает его современность и динамичность. Изменения коснулись как передней, так и задней части автомобиля.

Jetour X70 Plus 2025
Jetour X70 Plus 2025

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Дизайнеры Jetour выбрали модный тренд – разделенные фары, где верхняя часть выполняет функцию дневных ходовых огней, а нижняя – основного света. Дневные ходовые огни выполнены в виде сквозных полос, что добавляет автомобилю визуальную широту. Вместо вертикальных ламелей, которые были у предыдущей версии, новая модель получила решетку с горизонтальными полосами.

Jetour X70 Plus 2025
Jetour X70 Plus 2025

Jetour везет в Россию новый кроссовер

Габариты обновленного X70 Plus остались неизменными: 4749 х 1900 х 1720 мм с колесной базой 2745 мм. Это означает, что автомобиль сохранил просторный салон, способный вместить как 5, так и 7 пассажиров. В 5-местной компоновке (2+3) сиденья второго ряда имеют регулируемые спинки, что обеспечивает максимальный комфорт для пассажиров. 7-местная компоновка (2+3+2) позволяет удобно разместить всех членов семьи в дальних поездках.

Интерьер Jetour X70 Plus 2025
Интерьер Jetour X70 Plus 2025

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Jetour X70 Plus 2025 оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем TGDI, выдающим максимальную мощность 145 киловатт (197 л. с.) и максимальный крутящий момент 290 Н∙м. В паре с двигателем работает 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением мокрого типа, обеспечивающая плавное и быстрое переключение передач.

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Оценка экспертов лаборатории

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«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: ITHome

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Лежнин Роман
Фото:ITHome
27.07.2024
Фото:ITHome
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