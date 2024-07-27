Власти России развивают автомобильный туризм: что изменится?

Эксперт «За рулем» назвал меры для развития автотуризма

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Что простым водителям даст утвержденная недавно концепция развития автомобильного туризма до 2035 года?

Ответ эксперта

Никита Гудков, заместитель главного редактора «За рулем»:

– В деталях – пока не очень понятно, их только начали прорабатывать. В целом обещают, что благодаря концепции туристические маршруты синхронизируют с ремонтом и строительством шоссе, сделают дополнительные вложения в них, дадут льготы турбизнесу, построят гостиницы, кемпинги, АЗС и прочее. Это очень хорошо, пусть даже и только к 2035 году. Сегодня же из Архангельска в Санкт-Петербург можно проехать только разбитыми «огородами», а из Архангельска в Мурманск дороги нет вообще.

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