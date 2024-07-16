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За употребление каких лекарств можно лишиться прав?

Эксперт «За рулем»: Запретные для водителей препараты указаны в документе 1998 года

Вопрос от читателя «За рулем»:

Минздрав обнародовал обширный список лекарств, влияющих на реакцию и концентрацию водителей. Наказуемо ли их применение?

Ответ эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

Реагируя на резонанс, возникший при появлении этого списка, Минздрав пояснил, что документ носит информационный характер и не устанавливает запретов или санкций.

Единственный список, влияющий на решения о штрафах и лишении прав,– постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ».

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Вместе с тем, сохраняется правовая неопределенность. ПДД запрещают управлять транспортным средством под воздействием любых лекарств, в той или иной мере ухудшающих реакцию и внимание. Наказание же предусмотрено только за применение веществ и препаратов, упомянутых в постановлении № 681, – статьей 12.8 КоАП РФ (штраф 30 тысяч рублей, лишение прав на 1,5–2 года). Хотя и многие «обычные лекарства» вызывают сонливость и заторможенность.

Судебные власти в 2022 году рекомендовали законодателям эту неопределенность устранить. Заметных подвижек пока нет.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

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Зиновьев Сергей
Фото:Unsplash и «За рулем»
Количество просмотров 9
16.07.2024
Фото:Unsplash и «За рулем»
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