Минздрав высказался о списке «запрещенных лекарств» за рулем

Минздрав опроверг слухи о запрете для водителей лекарств из списка в соцсетях

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов опубликовал в своем Telegram-канале список препаратов, которые якобы нежелательно или запрещено употреблять водителям. Он утверждал, что этот перечень был предоставлен Минздравом по его запросу.

Однако в официальном сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минздрава РФ, говорится, что список, распространяемый в соцсетях, не налагает никаких запретов или санкций за его нарушение. В ведомстве пояснили, что действующее законодательство просто не устанавливает такого перечня.

В ведомстве отметили, что представленный список, включающий лекарства с седативными, психотропными веществами, наркотическими анальгетиками и/или этиловым спиртом, носит исключительно информационный характер. Некоторые препараты действительно могут оказывать негативное влияние на способность управлять автомобилем, вызывая сонливость или снижая быстроту реакции. Поэтому после их приема вождение настоятельно не рекомендуется.

Однако, принимая решение о возможности управления транспортным средством, следует руководствоваться информацией, содержащейся в инструкциях по медицинскому применению препаратов.

Список препаратов появился на фоне правовой неопределенности относительно обнаружения сотрудниками ГИБДД в организме водителей веществ, входящих в состав ряда лекарств. Проблема еще и в том, что относительно наркотических или отнесенных к ним препаратов отсутствует указание дозы, при которой запрещено управлять ТС. Достаточно даже наличия следов препарата в организме.

Действующие ПДД запрещают управление транспортным средством под воздействием препаратов, ухудшающих реакцию, но не конкретизируют, какие именно лекарства имеют в виду, и не предоставляют дополнительных пояснений.

Источник: Минздрав России