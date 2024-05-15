#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
BYD Shark
15 мая
Китайский бренд создал свой первый рамный пикап — новинка может появиться в РФ
Состоялась презентация нового 430-сильного...
Мотоциклистам — особый контроль: подробности
15 мая
Мотоциклистам — особый контроль: подробности
Штрафы за нарушения ПДД мотоциклистами в Москве...
Аналог Toyota Camry и Kia K5 рекордно подешевел в РФ: сколько он сейчас стоит
15 мая
Аналог Toyota Camry и Kia K5 рекордно подешевел в РФ: сколько он сейчас стоит
В России седан Chery Arrizo 8 стал дешевле на...

Минздрав высказался о списке «запрещенных лекарств» за рулем

Минздрав опроверг слухи о запрете для водителей лекарств из списка в соцсетях

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов опубликовал в своем Telegram-канале список препаратов, которые якобы нежелательно или запрещено употреблять водителям. Он утверждал, что этот перечень был предоставлен Минздравом по его запросу.

Однако в официальном сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минздрава РФ, говорится, что список, распространяемый в соцсетях, не налагает никаких запретов или санкций за его нарушение. В ведомстве пояснили, что действующее законодательство просто не устанавливает такого перечня.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

В ведомстве отметили, что представленный список, включающий лекарства с седативными, психотропными веществами, наркотическими анальгетиками и/или этиловым спиртом, носит исключительно информационный характер. Некоторые препараты действительно могут оказывать негативное влияние на способность управлять автомобилем, вызывая сонливость или снижая быстроту реакции. Поэтому после их приема вождение настоятельно не рекомендуется.

Однако, принимая решение о возможности управления транспортным средством, следует руководствоваться информацией, содержащейся в инструкциях по медицинскому применению препаратов.

При приеме этих лекарств можно не только попасть в ДТП, но и лишиться прав (полный список)

Список препаратов появился на фоне правовой неопределенности относительно обнаружения сотрудниками ГИБДД в организме водителей веществ, входящих в состав ряда лекарств. Проблема еще и в том, что относительно наркотических или отнесенных к ним препаратов отсутствует указание дозы, при которой запрещено управлять ТС. Достаточно даже наличия следов препарата в организме.

Действующие ПДД запрещают управление транспортным средством под воздействием препаратов, ухудшающих реакцию, но не конкретизируют, какие именно лекарства имеют в виду, и не предоставляют дополнительных пояснений.

Источник: Минздрав России

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 1
15.05.2024
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0