Лекарства не для водителей начнут маркировать

Автомобилистам больше не придется вычитывать противопоказания в описаниях лекарственных препаратов.

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Автором идеи наносить маркировку на упаковку лекарств, которые нельзя употреблять за рулем, является глава Госавтоинспекции Москвы Александр Быков. Его поддержало руководство МВД РФ.

«Введение специальной маркировки на упаковках соответствующих лекарственных препаратов и создание перечня медикаментов, влияющих на способность управлять транспортными средствами, МВД России концептуально поддерживает», — цитирует ТАСС заявление ведомства.

Маркировка будет наноситься на упаковку тех лекарственных препаратов, в составе которых есть алкоголь, наркотические и токсические вещества, вызывающие состояние опьянения, рассеивающие внимание водителей и замедляющие их реакцию.

По закону, автомобилистам запрещается садиться за руль в состоянии любого опьянения и независимо от причины его появления. То есть прием лекарства с запрещенными для водителя препаратами не освобождает его от ответственности. Это грозит лишением прав.

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Порой водители принимают лекарства, не зная, что в их составе есть алкоголь, наркотические и токсические вещества. Эта информация содержится в описании препаратов, но мало кто изучает противопоказания. Тем временем, лишиться прав можно даже из-за приема лекарства от кашля или обычной таблетки от головной боли.

Именно поэтому Александр Быков предложил Минздраву составить реестр лекарственных препаратов, под воздействием которых нельзя управлять автомобилем. И наносить на упаковки соответствующую маркировку.

При разработке новых ПДД будет учитываться мнение каждого россиянина.

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