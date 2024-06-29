Эксперт поставил точку в вопросе законности езды без автомобильной аптечки

«За рулем» рассказал об изменениях в составе аптечки и наказуема ли езда без нее

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Какой сегодня статус у автомобильных аптечек? И верно ли, что туда предлагают добавить одеяла?

Ответ эксперта

Сергей Зиновьев, редактор «За рулем»:

– В актуальном Перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС, аптечка не упоминается. В ПДД тоже. Техосмотр для частной легковой автотехники отменили. ГИБДД подтверждает, что отсутствие аптечки, огнетушителя или знака аварийной остановки не является административным ­правонарушением.

Но приказ Минздрава о комплектации автомобильной аптечки остается действующим. И Минздрав действительно предложил ее расширить, в том числе спасательным изотермическим одеялом размером не менее 160×210 см.

При выезде за пределы РФ аптечка по-прежнему нужнана всех легковушках, равно как огнетушитель и знак аварийной остановки.

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