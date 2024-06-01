Состав автомобильной аптечки изменился: что нужно иметь каждому водителю?

Минздрав утвердил обновленный список содержимого автомобильной аптечки

Министерство здравоохранения утвердило обновленный перечень содержимого автомобильной аптечки. Изменения вступят в силу с 1 сентября 2024 года.

После неоднократных изменений состава аптечки, в наличии сохранились только перевязочные материалы, пластыри и кровоостанавливающий жгут.

В новом перечне добавилось термоодеяло (2 шт.) размером 160 х 210 см. В упакованном виде имеет компактные размеры (12 х 8 х 2 см). Используется для согревания пострадавших и защиты от холода.

Также заменят некачественные пластмассовые ножницы для разрезания перевязочных материалов на хирургические.

В список попал и загубник для сердечно-легочной реанимации. Предназначен для проведения искусственного дыхания пострадавшим.

Приобрести новую автомобильную аптечку можно будет после 1 сентября 2024 года. Владельцам транспортных средств рекомендуется заменить существующие аптечки на новые в установленные сроки. Старые комплектации будут легитимны до 31 декабря 2025 года включительно.

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Источник: Официальное опубликование правовых актов, Российская газета