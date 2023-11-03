Что обязательно должно быть в багажнике авто в 2023

«За рулем» объяснил, обязательно ли водителям возить аптечку с 1 сентября

Аптечка, огнетушитель и знак аварийной остановки десятилетиями были обязательны в автомобиле. Их наличие проверяли и на техосмотре, и на дорогах. За отсутствие штрафовали. И вдруг всё поменялось. Но не спешите отказываться от всего, за что с 1 сентября не штрафуют.

В 2022 году отменили техосмотр для частного транспорта, попутно сократив список проверяемых позиций: аптечка, огнетушитель и знак аварийной остановки из него исчезли. В этом году вступил в силу новый «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС». Аптечка, огнетушитель и знак аварийной остановки в нём не упоминаются. ГИБДД официально подтвердила: их отсутствие в машине теперь не является основанием для привлечения к административной ответственности.

Так что, выкинуть и забыть как страшный сон?

Как было раньше При выезде за пределы РФ аптечка, огнетушитель и знак аварийной остановки по-прежнему необходимы. В частности, страны таможенного союза ЕАЭС живут по упомянутому Техническому регламенту. ПДД Беларуси и Казахстана прямо запрещают эксплуатацию без аптечки, огнетушителя и знака. Соответствующие штрафы действуют. «А я не знал!», «А у нас не так!» – ну, попробуйте.

Знак аварийной остановки

Его пока не выбрасывайте. Он прописан в статье 7 ПДД и должен быть незамедлительно выставлен при ДТП, при вынужденной остановке в местах, где она запрещена, или в условиях плохой видимости. Есть и статья 12.20 в КоАП РФ, обязующая штрафовать на 500 рублей всех, кто нарушил правила пользования знаком аварийной остановки.

То есть, постоянно держать знак в машине не обязательно. Но случись чего – необходимо применить. Делайте выводы.

Огнетушитель

Не упомянут в ПДД и Перечне, отсутствие не проверяется и не штрафуется. Во всех случаях, кроме автобусов. Современная диагностическая карта, выдаваемая при техосмотре, содержит пункт 45: проверка в автобусах… нет, не наличия огнетушителя, а надежного крепления поручней, запасного колеса, аккумулятора, сидений, огнетушителей и аптечки.

Остальные водители, видимо, вольны руководствоваться здравым смыслом. Он подсказывает, что огнетушитель все-таки полезен – до момента, пока нас всех не пересадили на электромобили. У электромобилей нет топливного бака и раскаленного коллектора, на который может вытечь горючая жидкость. Есть пожароопасная батарея, горит редко, но мощно: два-три огнетушителя вряд ли помогут – нужна пожарная бригада. А вот при возгорании моторного отсека автомобиля с ДВС стандартный двухлитровый огнетушитель способен спасти машину.

Аптечка

Ситуация та же, что с огнетушителем: ПДД не требуют, отсутствие не наказуемо. Приказ Минздрава о комплектации аптечки автомобильной при этом никто не отменял. С 2021 года водители не обязаны покупать готовую аптечку, могут комплектовать ее сами – по утвержденному списку.

Поскольку аптечка не обязательна в принципе, то и следовать списку великого смысла нет. «Трехслойные маски», возможно, утратили актуальность вместе с активной фазой ковида, а вот йод и зеленку, отмененные еще в 2010 году, разумно добавить. И – перевязочные материалы!

Пусть аптечка никогда не пригодится непосредственно в дороге. Но иметь под рукой средства первой помощи не повредит грибнику и рыболову. Да и просто меняя колесо, бывает, что-нибудь ­поранишь.

Странный жилет

Несмотря на рьяность законодателей, многие правила у нас иногда не вполне согласованы друг с другом. Остался все-таки один документ, требующий комплектовать автомобили всех категорий аптечкой, огнетушителем и знаком аварийной остановки. Это Технический регламент колесных транспортных средств – главный норматив при проведении техосмотров.

Странность же в том, что жилет или куртка с отражающими свет вставками с 2018 года были и остаются в тексте ПДД, и обязательны к использованию водителями в оговоренных случаях. А ведь жилет внедряли с той же целью, что аптечки и огнетушители – для безопасности.

Далее каждый сам решает для себя, что важнее: собственная безопасность или чуть более свободный багажник. Выбор вроде бы очевиден.

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