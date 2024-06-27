Электросамокаты теперь нужно ставить на учет в ГАИ? Ответ эксперта
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Заметил на прокатных самокатах номерные знаки. Ожидаем штрафов с камер?
Ответ эксперта
Кирилл Милешкин, редактор «За рулем»:
– Новшество с номерными знаками – личная инициатива операторов проката. Идея в том, чтобы можно было идентифицировать клиента-нарушителя, сопоставив конкретный самокат с временем арендной сессии и, следовательно, с пользователем. Наказать скрывшегося «водителя» без участия оператора невозможно.
Компания или сделает это сама в рамках предусмотренных договором санкций, или же к ней обратятся представители полиции.
На законодательном уровне всё по-старому: велосипедам, самокатам и всем прочим СИМ (средствам индивидуальной мобильности) номера и водительские права не положены. Камеры их не замечают и штрафы не рассылают.
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