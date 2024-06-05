За эти три буквы в правах можно «попасть» на 15 тысяч! Эксперт объяснил их значение

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Эксперт «За рулем» раскрыл, что значит пометка GCL в водительском удостоверении

Вопрос от читателя «За рулем»:

О чём говорит пометка GCL в водительских удостоверениях?

Ответ эксперта

Алексей Ревин, редактор «За рулем»:

– Раньше в документе у водителей с плохим зрением была отметка «очки обязательны». Сейчас же используется сокращение GCL (англ. – glasses or contact lenses), которое означает, что при управлении автомобилем необходимо использовать очки или контактные линзы. Если водитель нарушит это правило, ему будет назначен штраф в размере от 5000 до 15 000 рублей, а также он будет отстранен от управления автомобилем до тех пор, пока не наденет очки или линзы.

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Нарушение приравнивается к отсутствию права на управление транспортным средством, поэтому автомобиль может быть помещен на штрафстоянку. Штраф можно уменьшить вдвое, если оплатить его в течение 20 дней.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

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За РулемРевин Алексей
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 4
05.06.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
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