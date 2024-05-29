Такие свечи зажигания приводят к проблемам в работе мотора
Замечали ли вы, что раньше изоляторы на свечах зажигания были длинными, а сейчас становятся все короче и короче? С чем это связано? В новом номере журнала «За рулем» эксперты Михаил Колодочкин и Алексей Ревин обращают внимание на интересный параметр – калильное число свечи.
Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:
– Калильное число свечи – это показатель того, насколько хорошо отводится тепло от ее изолятора и электродов.
Чем изолятор длиннее, тем свеча горячее: она непригодна к работе в высокофорсированных современных моторах, где будет перегреваться и вызывать калильное зажигание.
Короткий изолятор улучшает теплоотдачу и снижает самоочистку свечи.
Таким образом, чем короче изолятор, тем охотнее на свече скапливаются нежелательные отложения, но тем лучше она отводит тепло.
Как не допустить калильного зажигания и чем оно опасно, а также о последствиях иных вариантов воспламенения смеси без искры – детонации, дизелинге, LSPI – в июньском номере журнала «За рулем». Скоро в продаже!
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Публикация подготовлена по материалам статьи «Без искры возгорелось пламя», опубликованной в журнале «За рулем» №6/2024.
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