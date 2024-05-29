Такие свечи зажигания приводят к проблемам в работе мотора

Эксперты «За рулем» рассказали, на что влияет калильное число свечи

Замечали ли вы, что раньше изоляторы на свечах зажигания были длинными, а сейчас становятся все короче и короче? С чем это связано? В новом номере журнала «За рулем» эксперты Михаил Колодочкин и Алексей Ревин обращают внимание на интересный параметр – калильное число свечи.

Свеча зажигания бензинового двигателя: 1 — контактная гайка; 2 — оребрение изолятора (барьеры для тока утечки); 3 — контактный стержень; 4 — керамический изолятор; 5 — металлический корпус; 6 — токопроводящий стеклогерметик; 7 — уплотнительное кольцо; 8 — теплоотводящая шайба; 9 — центральный электрод; 10 — тепловой конус изолятора; 11 — рабочая камера; 12 — боковой электрод «масса»; h — искровой зазор

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

– Калильное число свечи – это показатель того, насколько хорошо отводится тепло от ее изолятора и электродов.

Чем изолятор длиннее, тем свеча горячее: она непригодна к работе в высокофорсированных современных моторах, где будет перегреваться и вызывать калильное зажигание.

Короткий изолятор улучшает теплоотдачу и снижает самоочистку свечи.

Таким образом, чем короче изолятор, тем охотнее на свече скапливаются нежелательные отложения, но тем лучше она отводит тепло.

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Публикация подготовлена по материалам статьи «Без искры возгорелось пламя», опубликованной в журнале «За рулем» №6/2024.